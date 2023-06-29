MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Poyraz Karayel'in minik Sinan'ı Ataberk Mutlu büyüdü, delikanlı oldu! Son hali herkesi şaşırttı

Poyraz Karayel'in minik Sinan'ı Ataberk Mutlu büyüdü, delikanlı oldu! Son hali herkesi şaşırttı

29.06.2023 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu'nun başrollerini paylaştığı bir döneme damga vuran 'Poyraz Karayel' dizisinde hayat verdiği Sinan karakteriyle hafızalarımıza kazınan Ataberk Mutlu son hali ile herkesi şaşırttı. Sosyal medyayı aktif kullanan Mutlu, şimdilerde 18 yaşında bir delikanlı. İşte çocuk oyuncunun son hali...

Poyraz Karayel'in minik Sinan'ı Ataberk Mutlu büyüdü, delikanlı oldu! Son hali herkesi şaşırttı

Bir döneme damga vuran 'Poyraz Karayel' dizisinin çocuk oyuncusu Ataberk Mutlu, son haliyle ağızları açık bıraktı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim değişimiyle gündem oldu. Çocukluğu ekranlarda geçse de son yıllarda ekrandan uzak duran Ataberk Mutlu, ailesiyle sakin bir hayat sürüyor.

poyraz karayel

Dizide Poyraz'ın dünya tatlısı oğluna hayat veren Ataberk Mutlu, Instagram sayfasındaki pozlarıyla dikkat çekiyor.

poyraz karayel 2

Gözlüklerine veda eden Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ataberk Mutlu'yu görenler ''Sana ne olmuş'', ''Ne kadar değişmişsin'' gibi yorumlar yapıyorlar.

poyraz karayel 3

Ata Berk Mutlu, 14 Haziran 2005 'de Çorlu, Tekirdağ'da doğdu. Poyraz Karayel dizisiyle yıldızı parlayan çocuk oyuncu, Ailesi tarafından 4 buçuk yaşındayken ajansa başvuru yapılmış ve ilk deneyimi olan süt reklamı ile sektör ile tanışmıştır.

Ataberk Mutlu 1

Hemen ardından Cuma'ya Kalsa dizisi ile ilk dizi tecrübesini, oynadığı Berk karakteriyle yapmıştır.

Ataberk Mutlu 2

Ata Berk Mutlu okulda birçok tiyatro sahne oyunu etkinliklerine katılmış, ilk sahne tecrübesini de Fransız yazar ve pilot Saint-Exupery'in Dünyaca ünlü hikayesi Küçük Prens oyunu ile gerçekleştirmiştir.

Ataberk Mutlu 3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baba özlemi! "Kocaman bir boşluk hissi..."Baba özlemi! "Kocaman bir boşluk hissi..."
1 yılda 28 kilo verdi! Hamam pozları gündem oldu1 yılda 28 kilo verdi! Hamam pozları gündem oldu
Konserine yalnızca 8 kişi gelince sahneden inip...Konserine yalnızca 8 kişi gelince sahneden inip...
Anahtar Kelimeler:
ataberk mutlu poyraz karayel Oyuncu Burçin Terzioğlu burçin yaşında

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaş zammı için son hesaplar yapıldı

Memur ve emekli maaş zammı için son hesaplar yapıldı

Köy muhtarı namaza gelmeyenleri tespit etti

Köy muhtarı namaza gelmeyenleri tespit etti

Altın fiyatları ‘titanik’e özendi! Fed Başkanı Powell konuştu 3,5 ayın dibi görüldü

Altın fiyatları ‘titanik’e özendi! Fed Başkanı Powell konuştu 3,5 ayın dibi görüldü

Bayram nedeniyle hiç kimse kalmadı! Tüm mağazalar kapandı

Bayram nedeniyle hiç kimse kalmadı! Tüm mağazalar kapandı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! İşte 5 kişiye mezar olan denizaltının karaya çıkarılan enkazı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! İşte 5 kişiye mezar olan denizaltının karaya çıkarılan enkazı

Bakan duyurdu: Et ve Süt Kurumu satın alacak

Bakan duyurdu: Et ve Süt Kurumu satın alacak

Günün Videosu

İstanbul'da taksicinin sözlü tacizde bulunduğu Balili kadın konuştu: "Bana neler neler söyledi"
İstanbul'da taksicinin sözlü tacizde bulunduğu Balili kadın konuştu: "Bana neler neler söyledi"

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Aylar sonra 'Bir daha asla' diyerek açıkladı

Aylar sonra 'Bir daha asla' diyerek açıkladı

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Her satırı korkunç! Saplantılı aşık kıskançlık krizine girdi

Her satırı korkunç! Saplantılı aşık kıskançlık krizine girdi

Çamaşırlarını yıkarken cebinden çıktı! Hayatını tamamen değiştirdi

Çamaşırlarını yıkarken cebinden çıktı! Hayatını tamamen değiştirdi

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.