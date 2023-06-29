Poyraz Karayel'in minik Sinan'ı Ataberk Mutlu büyüdü, delikanlı oldu! Son hali herkesi şaşırttı

Bir döneme damga vuran 'Poyraz Karayel' dizisinin çocuk oyuncusu Ataberk Mutlu, son haliyle ağızları açık bıraktı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim değişimiyle gündem oldu. Çocukluğu ekranlarda geçse de son yıllarda ekrandan uzak duran Ataberk Mutlu, ailesiyle sakin bir hayat sürüyor.

Dizide Poyraz'ın dünya tatlısı oğluna hayat veren Ataberk Mutlu, Instagram sayfasındaki pozlarıyla dikkat çekiyor.

Gözlüklerine veda eden Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ataberk Mutlu'yu görenler ''Sana ne olmuş'', ''Ne kadar değişmişsin'' gibi yorumlar yapıyorlar.

Ata Berk Mutlu, 14 Haziran 2005 'de Çorlu, Tekirdağ'da doğdu. Poyraz Karayel dizisiyle yıldızı parlayan çocuk oyuncu, Ailesi tarafından 4 buçuk yaşındayken ajansa başvuru yapılmış ve ilk deneyimi olan süt reklamı ile sektör ile tanışmıştır.

Hemen ardından Cuma'ya Kalsa dizisi ile ilk dizi tecrübesini, oynadığı Berk karakteriyle yapmıştır.

Ata Berk Mutlu okulda birçok tiyatro sahne oyunu etkinliklerine katılmış, ilk sahne tecrübesini de Fransız yazar ve pilot Saint-Exupery'in Dünyaca ünlü hikayesi Küçük Prens oyunu ile gerçekleştirmiştir.



