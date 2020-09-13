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Pozantı Belediye Başkanı Çay'dan yangına ilişkin açıklama:

ADANA HABERLERİ  | 13.09.2020 14:02 | Son Güncelleme

"Yangın 5. gününe gelindiğinde tamamen kontrol altında. Farklı bölgeden gelen ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah bu son olur. Gerçekten ciğerlerimiz yandı"

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, ilçedeki yangının 5. gününde tamamen kontrol altına alındığını, farklı illerden gelen ekiplerin çalışmasıyla soğutma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Çay, AA muhabirine, yangının söndürülmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, ekiplerin büyük özveri gösterdiğini söyledi.

Pozantılıların dayanışma içerisinde olduğu aktaran Çay, şöyle devam etti:

"Yangın 5. gününe gelindiğinde tamamen kontrol altında. Farklı bölgeden gelen ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah bu son olur. Gerçekten ciğerlerimiz yandı. Bu yangının söndürülmesinde emek verenlerin alınlarından öpüyorum. Çok büyük özveri gösterdiler. Diğer illerden gelen ekiplere de sonsuz teşekkür ediyorum. Büyük bir sınav verdik. Halkımıza yüreğini açan, 'Belemediklilere kapımız açık, biz komşumuzda, akrabamızda kalırız' diyecek kadar yüreğinin güzelliğini ortaya koyan, haberimiz yokken bir araya gelen ve ormancılara sıkma yapan Pozantılıların bir kez daha Kurtuluş Savaşı'ndaymış gibi mücadele ettiğini gördük. Bu bizi onurlandırdı, gururlandırdı."

- "Can kaybımız yok ama canlı kaybımız var"

Orman yangınlarının olmaması temennisinde bulunan Çay, "Burada bizim can kaybımız yok ama bir sürü canlı kaybımız var. Ormanda yaşayan canlının telef olmasına neden olan her kimse ya da kimlerse 'Allah belalarını versin' diyoruz. Bir daha bu acı yaşanmasın, son olsun." diye konuştu.

Yangının bugün karadan ve havadan yapılan müdahaleyle tamamen kontrol altına alındığını hatırlatan Çay, herkese geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"Pozantı kısa sürede yapılacak çalışmalarla yine o yeşil örtüsüne ve güzelliğine kavuşacaktır" diyen Çay, bu konuda kimsenin endişelenmesine gerek olmadığını kaydetti.

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