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Prandelli, Galatasaray'a açtığı davayı kazandı

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.05.2018 10:43 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın eksi teknik direktörü Cesare Prandelli, sarı kırmızılı kulübe açtığı davayı kazandı.

Prandelli, Galatasaray'a açtığı davayı kazandı

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Cesare Prandelli'nin sarı kırmızılı takıma karşı CAS'a açtığı dava sonuçlandı. Prandelli, Galatasaray'a karşı açtığı davayı kazandı ve 7 milyon euro tazminat hakkı elde etti.

İtalyan teknik adam, 2014-2015 sezonunda sarı kırmızılı takımın başında 16 maça çıkmıştı ve Duygun Yarsuvat döneminde takımdan gönderilmişti. (A Spor)

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cesare prandelli Galatasaray

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