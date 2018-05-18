Prandelli, Galatasaray'a açtığı davayı kazandı

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Cesare Prandelli'nin sarı kırmızılı takıma karşı CAS'a açtığı dava sonuçlandı. Prandelli, Galatasaray'a karşı açtığı davayı kazandı ve 7 milyon euro tazminat hakkı elde etti.
İtalyan teknik adam, 2014-2015 sezonunda sarı kırmızılı takımın başında 16 maça çıkmıştı ve Duygun Yarsuvat döneminde takımdan gönderilmişti. (A Spor)
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