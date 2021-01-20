Pratik kavanoz etiketi yapmanın kolay yolu! 5 dakikada hazır

Basit ve ekonomik kavanoz yapmak için makas ve koli bandına ihtiyacınız var. Kavanozunuzun üzerine yapıştırmak istediğiniz etiketin üzerine koli bandını düzgünce yapıştırın. Kabarcık kalmasın!

ARADIĞINIZI KOLAYCA BULACAKSINIZ!

Kavanoz üzerine yapıştıracağınız boyutta makasla kesin. Etiketi sıcak su içine batırın ve iyice ıslanmasını sağlayın. Etiketteki kağıdı su sayesinde yavaşça çıkarın. Ve kavanozlarınızın üzerine yapıştırın. İşte bu kadar aradıklarınızı artık kolayca bulabileceksiniz.

Malzemeler

-Etiketlette yazmasını istediğiniz metinlerin kağıda çıktısı

-Makas

-Koli bandı

-Bir kase ılık su

Yapılışı

Şeffaf koli bandını, kağıttaki yazının üzerine yapıştırın.

Koli bandıyla kağıt arasında hava baloncukları kalmayacak şekilde yapıştırmaya dikkat edin. Bir spatula ile koli bandının üzerinden bastırabilirsiniz.

Bir makasla kağıttaki yazının etrafını kesin.

SICAK SUDA 5 DAKİKA BEKLETİN

Kestiğiniz kağıdı bir kase ılık-sıcak suyun içine daldırıp bırakın ve suda 5 dakika bekletin .

Ardından sudan alın. Parmaklarınızla kağıdı koli bandından ayırın. Suda yumuşayan kağıdın koli bandından kolayca sıyrıldığını göreceksiniz.