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Pratik kavanoz etiketi yapmanın kolay yolu! 5 dakikada hazır

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 20.01.2021 12:09 | Son Güncelleme:
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Ev yapımı reçelleriniz, soslarınız, baharatlarınız için kavanoz etiketleri yapmanın pratik yolunu anlattık. Kavanozunuzun dış tarafına sarılabilen kavanoz etiketleriyle özellikle birbirine benzer baharatları hiç karıştırmayacaksınız.

Basit ve ekonomik kavanoz yapmak için makas ve koli bandına ihtiyacınız var. Kavanozunuzun üzerine yapıştırmak istediğiniz etiketin üzerine koli bandını düzgünce yapıştırın. Kabarcık kalmasın!

ARADIĞINIZI KOLAYCA BULACAKSINIZ!

Kavanoz üzerine yapıştıracağınız boyutta makasla kesin. Etiketi sıcak su içine batırın ve iyice ıslanmasını sağlayın. Etiketteki kağıdı su sayesinde yavaşça çıkarın. Ve kavanozlarınızın üzerine yapıştırın. İşte bu kadar aradıklarınızı artık kolayca bulabileceksiniz.

Malzemeler

-Etiketlette yazmasını istediğiniz metinlerin kağıda çıktısı
-Makas
-Koli bandı
-Bir kase ılık su

Yapılışı

Şeffaf koli bandını, kağıttaki yazının üzerine yapıştırın.

Koli bandıyla kağıt arasında hava baloncukları kalmayacak şekilde yapıştırmaya dikkat edin. Bir spatula ile koli bandının üzerinden bastırabilirsiniz.

Bir makasla kağıttaki yazının etrafını kesin.

SICAK SUDA 5 DAKİKA BEKLETİN

Kestiğiniz kağıdı bir kase ılık-sıcak suyun içine daldırıp bırakın ve suda 5 dakika bekletin .

Ardından sudan alın. Parmaklarınızla kağıdı koli bandından ayırın. Suda yumuşayan kağıdın koli bandından kolayca sıyrıldığını göreceksiniz.

Kağıttan arındırdığınız etiketi kavanozunuzun üzerine yapıştırın.

Etiketin üzerindeki ıslaklığı kuru bir havluyla silin.

İşte etiketli kavanozlarınız bu kadar kısa sürede hazır.



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