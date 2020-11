Prematüre doğan beleklerin tedavi, bakım ve takibi için ailelere tavsiyeler

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri) Uzmanı Dr. Gökhan Görünmez, 17 Kasım Prematüre Günü’ sebebi ile yaptığı açıklamada, prematüre doğan beleklerin tedavi, bakım ve takip için ailelere tavsiyede bulunurken, ailelerle sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti.

Dünya üzerinde her yıl binlerce prematüre doğum meydana geliyor ve bu çocuklar sağlık problemleri yaşamamaları için doğumdan itibaren düzen tedavi ve takibe ihtiyaç duyuyor. Konuyla ilgili bilgi veren Uzm. Dr. Gökhan Görünmez “Biz her yıl bu günü kutlamaya çalışıyoruz. Prematüre dediğimiz çocuklar 37 haftadan erken doğan, tıbbi desteğe ihtiyacı olan çocuklardır. Ülkemizde her yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin doğum oluyor. Bunun yaklaşık yüzde 12’si prematüre gruba girmektedir. Bu çocuklar doğum sonrasında tıbbi desteğe ihtiyacı olan çocuklardır. Erken doğum sonucunda solunum sıkıntıları, kan şekeri düşüklükleri, beslenme yetersizlikleri olabiliyor. Çoğunluğu anne kucağına verilemeden yoğun bakım ünitesinde takip edilen bebekler oluyor. Biz Özel Ümit Hastanesi olarak yılda yaklaşık 100’ün üzerinde prematüre bebeğimizle ilgilenip sağlıklarına kavuşturuyoruz. Annelerinin kucağına sağlıklı şekilde teslim etmeye çaba gösteriyoruz. Bu bebeklerin taburculuk sonrasında düzenli kontrolleri çok önemlidir. Sonrasında karşılaşabilecekleri sıkıntılar açısından özellikle ilk 1 yıl gerekli tüm bölümlerin desteğini alarak tedaviye devam ediyoruz. Oluşabilecek sağlık problemlerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Normal doğumla prematüre doğum olan bebeklerin farkı bağışıklık sistemlerinin gelişiminde oluyor. Anne karnında zamanına kadar kalması ile erken doğması arasında çok farklılıklar oluyor. Biz bu farkı oluşturmamak için yeterli tıbbi ekipmanla müdahale etmeye çalışıyorum. Gerekli dış destekleri kullanıyoruz bebek üzerinde. Normal doğmuş çocuklardan çok farklı olmayacakları şekilde tedavilerini yapıp ailelerine teslim etmeye çaba gösteriyoruz. Ama yine de solunum problemi yaşayan ve ağır geçiren çocuklarda ek destek, ek takip ihtiyaçları oluyor” dedi.