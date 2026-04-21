Premier Lig'de 277 milyon euro değer ile düşen takım belli oldu!

İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton, West Ham United'ın Crystal Palace ile 0-0 berabere kalmasının ardından resmen küme düştü.

Burak Kavuncu

İngiltere Premier Lig'de sezonun ilk vedası gerçekleşti. Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile başladığı sezonda yoluna Rob Edwards ile devam eden ve büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Wolverhampton, matematiksel olarak küme düştü.

PREMIER LİG'DE İLK VEDA: WOLVERHAMPTON KÜME DÜŞTÜ!

Dünyanın en zorlu ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Lig'de, 2025/2026 sezonunun ilk küme düşen takımı Wolverhampton oldu. West Ham United'ın Crystal Palace deplasmanından 1 puanla dönmesiyle birlikte, "Kurtlar"ın ligde kalma umutları matematiksel olarak tükendi.

Wolverhampton için sezonun geri kalanı sadece bir formaliteden ibaret olacak. Ligde şu ana kadar topladığı 17 puanla son sırada demir atan Wolves, önünde oynayacağı 5 maçın tamamını kazansa dahi puanını en fazla 32 yapabiliyor. 17. sıradaki West Ham United’ın puanını 33’e yükseltmesiyle birlikte, Wolverhampton’ın ligdeki kaderi bitime haftalar kala mühürlenmiş oldu.

277 MİLYON EUROLUK DEĞERLE ÇAKILDI!

Sezona büyük umutlarla ve tanıdık bir isim olan Vitor Pereira yönetiminde başlayan Wolverhampton, Portekizli teknik adamın yönetiminde beklenen performansı sergileyemedi. Pereira'nın görevden ayrılmasının ardından dümene geçen Rob Edwards da kötü gidişatı durduramadı. Kadrosundaki önemli isimlere rağmen bir türlü istikrar yakalayamayan sarı-siyahlılar, önümüzdeki sezon Championship'te mücadele ederek yeniden Premier Lig'e dönmenin yollarını arayacak.

Öte yandan büyük yatırımlara sahip olan Wolverhampton'ın kadro değeri 277.10 milyon euro ile dikkat çekti.

