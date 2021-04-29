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Premier Lig'de oruç tutan Müslüman oyunculara kolaylık

29.04.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Premier Lig yönetimi, Ramazan ayında oruç tutan Müslüman oyuncuların karşılaşma esnasında oruçlarını açabilmeleri için oyunu durdurmayı planlıyor.

Premier Lig'de oruç tutan Müslüman oyunculara kolaylık

Premier Lig yönetiminin Ramazan ayı dolayısıyla oruç tutan Müslüman oyunculara kolaylık sağlamak adına bir uygulama başlatması söz konusu.

Buna göre lig yönetimi, Ramazan ayı boyunca oynanan akşam maçlarında oruç tutan Müslüman oyuncuların, oruçlarını açabilmesi için karşılaşmayı uygun bir anda durdurmak adına hakemlere, takım kaptanlarıyla konuşmak için yetki verdi.

26 Nisan pazartesi günü oynanan Leicester City - Crystal Palace karşılaşmasında takım kaptanları, maç öncesi hakem Graham Scott ile yaptıkları görüşmede oruç tutan oyuncular için maçın ilk yarım saatin ardından uygun bir zaman diliminde durdurulması için anlaşmıştı.

Bu uygulamanın ardından Leicester City oyuncusu Wesley Fofana ile Crystal Palace forması giyen Cheikhou Kouyate, oruçlarını zamanında açabilme şansına sahip oldu. Premier Lig yönetimi, bu uygulamayı kalan maçlarda kalıcı hale getirmeyi planlıyor.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Ramazan
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Okuyucu Yorumları 22 yorum
Gavur bizden daha duyarlı çıktı biz bu kararı alsaydık ülkenin malum tipleri ortalığı ayağa kaldırır dı laiklik elden gidiyor diye
Laikliği lanmış anlamaktan kaynakli dediğin durum. Devlet her dine ayni mesafede olamalı. Oruç tutan tutar istemeyen tutmaz. Kapanmak osteyen kapanir istemeyen kapamaz. Herkes birbirine saygılı olmali ve karışmamali. Beraber yaşamın temeli buna dayalı
lestir city de caglar ve ,cengiz yokmuydu,onlar jazaysmi birakmis oruclarini acsba
çok anlamlı bir görüş tebrik ediyorum premier lig yönetmeni
BİZDEN DAHA MÜSLÜMANLAR EMİN OLUN

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