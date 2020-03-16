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  4. Premier Lig'de şubat ayının en iyisi Bruno Fernandes

Premier Lig'de şubat ayının en iyisi Bruno Fernandes

İNGİLTERE HABERLERİ  | 16.03.2020 14:47 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'da forma giyen Bruno Fernandes, şubat ayının futbolcusu seçildi.

Premier Lig'de şubat ayının en iyisi Bruno Fernandes

Premier Lig'den yapılan açıklamada, Manchester ekibinde şubat ayında bir gol atan, iki de gol pası veren 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun oylamada Marcos Alonso, Pierre-Emerick Aubameyang, Dominic Calvert-Lewin, Matt Doherty ve Nick Pope'u geride bırakarak ayın futbolcusu seçildiği kaydedildi.

Fernandes, ocak ayındaki ara transfer döneminde Portekiz'in Sporting Lizbon takımından bonuslarla birlikte 80 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester United'a transfer olmuştu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Bruno Fernandes Manchester United

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