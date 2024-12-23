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Premier Lig'de uzun yıllar unutulmayacak maç! Liverpool Tottenham'ı 6-3 yendi, Muhammed Salah tarihe geçti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.12.2024 07:48
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İngiltere Premier Lig'in 17. hafta mücadelesinde Tottenham sahasında Liverpool'u konuk etti. Mücadele konuk ekibin 6-3'lük üstünlüğü ile tamamlanırken Muhammed Salah tarihe geçti. İşte detaylar...

Premier Lig'de uzun yıllar unutulmayacak maç! Liverpool Tottenham'ı 6-3 yendi, Muhammed Salah tarihe geçti
Mohamed Salah

Mohamed Salah

MSR Mısır
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Liverpool
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Premier Lig'in 17. haftasında Liverpool deplasmanda Tottenham ile karşı karşıya geldi. Tarihi mücadele tam 9 gol atılırken kazanan 6-3'lük skorla Liverpool oldu.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan maçta Liverpool'un gollerini 23 ve 86. dakikalarda Luis Diaz, 36. dakikada Alexis Mac Allister, 45+1'de Dominik Szoboszlai, 54 ve 61 dakikalarda ise Muhammed Salah kaydetti.

Tottenham'ın gollerini ise 41. dakikada James Maddison, 72. dakikada Dejan Kulusevski ve 83. dakikada Dominic Solanke kaydetti.

SALAH ADINI TARİHE YAZDIRDI

Salah

Liverpool'da maçı 2 gol 2 asist ile tamamlayan Muhammed Salah toplam 250 gol katkısı ile Premier Lig tarihinin en fazla gol katkısı yapan tabancı oyuncusu oldu. Muhammed Salah, 249 gole katkısı bulunan Thierry Henry'i geriden bıraktı.

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İngiltere Liverpool son dakika salah
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