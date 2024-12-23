Premier Lig'de uzun yıllar unutulmayacak maç! Liverpool Tottenham'ı 6-3 yendi, Muhammed Salah tarihe geçti

Premier Lig'in 17. haftasında Liverpool deplasmanda Tottenham ile karşı karşıya geldi. Tarihi mücadele tam 9 gol atılırken kazanan 6-3'lük skorla Liverpool oldu.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan maçta Liverpool'un gollerini 23 ve 86. dakikalarda Luis Diaz, 36. dakikada Alexis Mac Allister, 45+1'de Dominik Szoboszlai, 54 ve 61 dakikalarda ise Muhammed Salah kaydetti.

Tottenham'ın gollerini ise 41. dakikada James Maddison, 72. dakikada Dejan Kulusevski ve 83. dakikada Dominic Solanke kaydetti.

SALAH ADINI TARİHE YAZDIRDI

Liverpool'da maçı 2 gol 2 asist ile tamamlayan Muhammed Salah toplam 250 gol katkısı ile Premier Lig tarihinin en fazla gol katkısı yapan tabancı oyuncusu oldu. Muhammed Salah, 249 gole katkısı bulunan Thierry Henry'i geriden bıraktı.