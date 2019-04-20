Premier Lig'de yılın futbolcusu ödülüne 6 aday

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Manchester City'den Sergio Agüero, Raheem Sterling ve Bernardo Silva, Liverpool'dan Virgil van Dijk ve Sadio Mane ile Chelsea'den Eden Hazard, yılın futbolcusu ödülüne aday gösterildi.

Geçen sezon yılın futbolcusu seçilen Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, bu yıl adaylar arasında yer almadı. Kazanan futbolcu, 28 Nisan'da başkent Londra'da düzenlenecek törenle ödülünü alacak.



