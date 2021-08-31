SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Premier Lig'deki 4 milli futbolcu Karadağ maçında yok!

Premier Lig'deki 4 milli futbolcu Karadağ maçında yok!

31.08.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takımımızda Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu, Karadağ maçında oynayamayacak.

Premier Lig'deki 4 milli futbolcu Karadağ maçında yok!

İngiltere Premier Lig ekiplerinde forma giyen Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu, A Milli Takım'ın Karadağ ile oynayacağı maçı için Türkiye'ye gelemiyor.

İngiliz kulüpleri, pandemi nedeniyle seyehat konusunda kırmızı listede olan Türkiye'ye futbolcularını göndermeme kararı aldı.

4 futbolcu, A Milli Takımın deplasmanda oynacağı Cebelitarık ve Hollanda maçlarında forma giyebilecek.

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında 1 Ekim Çarşamba günü Karadağ'ı konuk edecek.

Vodafone Park'ta oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'dan Türkiye'yi saran ağ! "Polis hiçbir şey yapamıyor"İstanbul'dan Türkiye'yi saran ağ! "Polis hiçbir şey yapamıyor"
İnternetten zayıflamak mümkün! Diyetisyeniniz artık evinizdeİnternetten zayıflamak mümkün! Diyetisyeniniz artık evinizde
A Milli Takım aday kadrosu açıklandıA Milli Takım aday kadrosu açıklandı
Anahtar Kelimeler:
İngiltere Türkiye Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aşı karşıtlığıyla bilinen ünlü şarkıcı Covid-19'dan hayatını kaybetti

Aşı karşıtlığıyla bilinen ünlü şarkıcı Covid-19'dan hayatını kaybetti

Taliban, Afgan ses sanatçısı Favad Andarabi’yi öldürdü!

Taliban, Afgan ses sanatçısı Favad Andarabi’yi öldürdü!

F.Bahçe transferi resmen açıkladı

F.Bahçe transferi resmen açıkladı

Sergen Yalçın'dan dobra dobra açıklamalar

Sergen Yalçın'dan dobra dobra açıklamalar

Messi'nin yerine Türk yıldız geliyor!

Messi'nin yerine Türk yıldız geliyor!

Ozan Kabak transferi resmen açıklandı!

Ozan Kabak transferi resmen açıklandı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Transferi doğruladılar! F.Bahçe gidiyor

Transferi doğruladılar! F.Bahçe gidiyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

G.Saray da bir ayrılık daha

G.Saray da bir ayrılık daha

Ronaldo'nun yeni takımı resmen açıklandı

Ronaldo'nun yeni takımı resmen açıklandı

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.