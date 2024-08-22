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Premier Lig'den Süper Lig'e! Taraftarın çağrısı işe yaradı... Göztepe Mateusz Lis'i resmen açıkladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.08.2024 15:10
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Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Southampton'dan yuvaya döndürdüğü kaleci Mateusz Lis'in imzasını resmen duyurdu. İşte detaylar...

Premier Lig'den Süper Lig'e! Taraftarın çağrısı işe yaradı... Göztepe Mateusz Lis'i resmen açıkladı

İzmir ekibinin uzun süredir transferi için uğraştığı 27 yaşındaki Polonyalı eldiven, dün akşam İngiltere'den geldikten sonra sağlık kontrolünden geçip 3+1 yıllığına sarı-kırmızılılara imza attı.

İzmir'de daha önce 2021-22 sezonunda Süper Lig'de Altay'da da forma giyen Lis, Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen tarafından Sport Republic'in İngiltere'deki kulübü Southampton'a transfer edilmişti.

TARAFTAR ÇAĞRI YAPMIŞTI

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Geçen sezon 1'inci Lig'de kiralık olarak Göztepe kalesini koruyarak hem Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan hem de ligin en az gole geçit veren kalecisi olan Lis, ardından İngiltere'ye dönmüştü. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Lis'in Southampton'dan alınması için haftalarca yönetime çağrı yapmıştı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

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Göztepe, tecrübeli file bekçisiyle ilgili, "1997 doğumlu kaleci Mateusz Lis ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık. Mateusz Lis'e Göztepe'mize yeniden hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" açıklamasını yaptı.

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transfer Süper Lig Göztepe son dakika
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