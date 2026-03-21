Premier Lig devleri, A Milli Takım'ın yeni yeteneği Aral Şimşir'in peşinde!

A Milli Takım'ın yükselen yıldızı Aral Şimşir, performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çekiyor. Premier Lig'den üç kulübün oyuncuyu yakından takip ettiği belirtilirken, Şimşir'in Trabzonspor'dan aldığı teklif itirafı transfer dedikodularını alevlendirdi.

Burak Kavuncu
Aral Şimşir

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: FC Midtjylland
Trabzonspor itirafı ve Avrupa hayalleri, genç yıldızın transferini kızıştırıyor

A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off maçları öncesinde kadroya dahil edilen genç yetenek Aral Şimşir, Avrupa futbolunun gözdesi haline geldi. Danimarka ekibi Midtjylland'da forma giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu, sergilediği etkileyici performansla Premier Lig kulüplerinin radarına girdi.

İngiliz futbolunun önde gelen üç temsilcisi, Şimşir'in transferi için şimdiden nabız yoklamaya başladı. Oyuncunun menajerleriyle ilk temasların kurulduğu ve yaz transfer dönemi için hazırlıkların yapıldığı iddia ediliyor. Genç oyuncu, kış transfer döneminde Trabzonspor'dan teklif aldığını doğrularken, bu teklifin kendisini motive ettiğini belirtiyor. Ancak Şimşir, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini de vurgulayarak, transfer tercihini açıkça ortaya koyuyor.

Şimşir, performansındaki yükselişin en önemli nedeninin sakatlık yaşamaması olduğunu belirtiyor. Geçmiş sezonlarda yaşadığı sakatlıkların performansını olumsuz etkilediğini ifade eden genç oyuncu, bu sezon daha profesyonel ve ciddi davrandığını dile getiriyor.

DURDURULAMAYAN GÜÇ: ARAL ŞİMŞİR'DEN 29 GOLLÜK DEV KATKI!

Midtjylland forması altında adeta bir "orkestra şefi" gibi hücumu yöneten Aral Şimşir, bu sezon çıktığı 42 resmi müsabakada skora doğrudan etki ederek tüm dikkatleri üzerine çekti. Takımının hücum hattındaki en keskin silahı haline gelen 23 yaşındaki yetenek, rakip fileleri 11 kez havalandırırken, yaptığı 18 asistle de tam bir asist kralı edasıyla takım arkadaşlarını besledi.

Toplamda 29 gole direkt katkı sağlayarak sezonun en verimli isimlerinden biri olan Aral, bu istatistikleriyle sadece Beşiktaş'ın değil, Avrupa'nın birçok dev kulübünün de iştahını kabarttı.

İNGİLTERE EKİPLERİ DEVREDE!

İngiltere'den Teamtalk'un haberine göre; Premier Lig ekiplerinden Leeds United, Brentford ve Crystal Palace, Milli futbolcumuz Aral Şimşir'le ciddi şekilde ilgileniyor. Üç İngiliz kulübünün gözlemcileri de Perşembe günü Avrupa Ligi son 16 turunda oynanan Nottingham Forest - Midtjylland karşılaşmasını tribünden takip etti.

Premier Lig kulüplerinin Aral Şimşir'e olan ilgisi, oyuncunun potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Hızlı, teknik ve skorer özellikleriyle dikkat çeken Şimşir, gelecekte Avrupa futbolunda adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor.

Trump'tan net mesaj: 'Ateşkes istemiyorum'

ABD'den ek takviye: Binlerce deniz piyadesi gönderiliyor

Osimhen için eller havaya kalktı! Nijerya'da dua seferberliği...

Katil zanlısı ünlü iş insanının oğlu çıktı! Her yerde aranıyor

Altında 1983'ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Akaryakıta okkalı zam geliyor

