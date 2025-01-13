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Premier Lig'in eski gol makinesi resmen TFF 1.Lig'de! 33 milyonluk transfer

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
13.01.2025 18:13
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Jamaikalı futbolcu Andre Gray’i kadrosuna kattığını açıkladı.

Premier Lig'in eski gol makinesi resmen TFF 1.Lig'de! 33 milyonluk transfer

Trendyol 1. Lig temsilcisi Fatih Karagümrük, 33 yaşındaki Jamaikalı santrfor Andre Gray’i renklerine bağladığını duyurdu.
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Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Jamaikalı forvet Andre Gray’i kadromuza kattık. Burnley, Watford ve QPR gibi önemli takımlarda forma giyen Gray, 494 maçta 171 gol ve 55 asistlik performansıyla dikkat çekiyor. Milli formayla da 3 golü bulunan Gray’e hoş geldin diyor, Fatih Karagümrük formasıyla başarılı bir sezon diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

DAHA ÖNCE TOPLAM 33 MİLYON EURO ÖDENDİ

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2015 senesinde Burnley, Brentford'dan 12.4 milyon euro karşışığında Gray'i transfer etmişti. Watford, 2017 yılında Burnley'e 20.4 milyon euro bonservis ödeyerek Gray'i kadrosuna katmıştı. Gray için kariyeri boyunca toplamda 33.4 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

Anahtar Kelimeler:
ingiltere premier lig
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