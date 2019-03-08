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Premier Lig, Manchester City'ye finansal fair play soruşturması açtı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 08.03.2019 20:55 | Son Güncelleme

Premier Lig yönetiminden Manchester City için flaş bir karar geldi. Buna göre Ada futbolunun patronları, mavi-beyazlı kulübü denetleyecek.

Premier Lig, Manchester City'ye finansal fair play soruşturması açtı

İngiltere Premier Lig organizasyonu, Manchester City hakkında finansal fair play soruşturması başlattığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, lider Manchester City hakkında son dönemde çıkan iddiaların araştırılması amacıyla finansal fair play soruşturması başlatıldığı belirtildi.

Kulübün akademisinde forma giyen 18 yaşından küçük oyuncuların transfer işlemleri konusunda bilgi almak amacıyla, Manchester City'den gerekli belgelerin istendiği vurgulandı.

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu da aynı gerekçeyle Manchester City hakkında dün soruşturma başlattığını açıklamıştı.

Alman haber dergisi Der Spiegel, Manchester City'nin finansal fair play konusunda birçok kuralı çiğnediğini iddia eden belgeleri geçen yıl yayınlamıştı. İddialar arasında, Borussia Dortmund'da forma giyen İngiliz futbolcu Jadon Sancho'nun, Manchester City'nin altyapısına katıldığı dönemde henüz 14 yaşında olmasına rağmen menajerine 200 bin sterlin ödeme yapılması da yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester City Premier Lig

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