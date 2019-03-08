Premier Lig, Manchester City'ye finansal fair play soruşturması açtı

İngiltere Premier Lig organizasyonu, Manchester City hakkında finansal fair play soruşturması başlattığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, lider Manchester City hakkında son dönemde çıkan iddiaların araştırılması amacıyla finansal fair play soruşturması başlatıldığı belirtildi.
Kulübün akademisinde forma giyen 18 yaşından küçük oyuncuların transfer işlemleri konusunda bilgi almak amacıyla, Manchester City'den gerekli belgelerin istendiği vurgulandı.
UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu da aynı gerekçeyle Manchester City hakkında dün soruşturma başlattığını açıklamıştı.
Alman haber dergisi Der Spiegel, Manchester City'nin finansal fair play konusunda birçok kuralı çiğnediğini iddia eden belgeleri geçen yıl yayınlamıştı. İddialar arasında, Borussia Dortmund'da forma giyen İngiliz futbolcu Jadon Sancho'nun, Manchester City'nin altyapısına katıldığı dönemde henüz 14 yaşında olmasına rağmen menajerine 200 bin sterlin ödeme yapılması da yer alıyor.
Roma'da ayrılık resmen açıklandı!
'Neden Beşiktaş'ı istemeyeyim?'
Ve açıklandı! Ribery'ye bomba teklif...
Yıldırım'dan F.Bahçe'ye ziyaret
Aziz Yıldırım'a şok ceza! Rasim Ozan...
Olcay Şahan'ın sözleşmesi değiştirildi
Amedsporlu Mansur Çalar için tarihi karar!
G.Saray'dan ayrılık açıklaması!
Şenol Güneş'ten sert tepki: Onlara hakkımı helal etmiyorum
İşte F.Bahçe'nin ilk transfer bombası!
Olcay Şahan'dan flaş karar!
Hasan Şaş'a hakaret etmişti!
Hagi'nin ziyareti ülkeyi karıştırdı! Dev ekibin başına mı geçiyor?
Ve Ozan Kabak açıkladı! Bayern Münih...
Mourinho için şoke eden sözler!
İşte İbrahim Üzülmez'in yeni takımı
Babasını andı, PFDK'lık oldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum