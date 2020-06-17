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Premier Lig "sessiz" başladı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 17.06.2020 22:58 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'inde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aradan sonra oynanan ilk maçta Aston Villa, Sheffield United ile 0-0 berabere kaldı.

Premier Lig "sessiz" başladı

Kümede kalma mücadelesi veren Aston Villa, Şampiyonlar Ligi potası için oynayan Sheffield United'ı konuk etti.

Ligde koronavirüs sebebiyle verilen 100 günlük aradan sonra oynanan ilk maçta gol sesi çıkmadı ve takımlar puanları paylaştı.

Bu sonuçla Aston Villa puanını 26'ya, Sheffield United ise 44'e çıkardı.

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