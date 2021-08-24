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Premier Lig takımlarından flaş karar!

24.08.2021 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Premier Lig kulüpleri, koronavirüs vakaları açısından kırmızı listede yer alan ülkelere milli takım maçları için oyuncu göndermeme kararı aldı. Türkiye kırmızı listede yer aldığı için Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu milli takımda forma giyemeyecek.

Premier Lig takımlarından flaş karar!

İngiltere Premier Lig yönetimi ve kulüpleri, eylül ayındaki milli maç döneminde kırmızı listede yer alan ülkelerin futbolcularını göndermeme kararı aldı.

19 Premier Lig kulübünden 60'dan fazla oyuncu, kırmızı listede yer alan 26 ülkenin formasını giyiyor. Bu kararın, kırmızı listedeki ülkelere giden futbolcular için zorunlu karantina süresi nedeniyle alındığı belirtildi.

Premier Lig yönetimi, bu duruma çözüm bulmak için İngiliz Hükümeti ve Futbol Federasyonula uzun süren kapsamlı görüşmeler yapıldığı ancak bir muafiyet hakkı kazanılamadığı açıklandı.

PREMİER LİG CEO'SU: OYUNCULARI BIRAKMAK MANTIKSIZ

Premier Lig CEO'su Richards Masters, "Premier Lig kulüpleri, oyuncularının ülkelerini temsil etme isteklerini her zaman destekledi. Bu, ilgili herkes için bir gurur meselesidir. Bununla birlikte, kulüpler isteksizce ama haklı olarak bu yeni koşullar altında oyuncuları serbest bırakmanın tamamen mantıksız olacağı sonucuna varmışlardır. Karantina gereklilikleri, oyuncuların kondisyonlarının ve zindeliğinin önemli ölçüde etkileneceği anlamına geliyor. Uluslararası maç takviminde var olan zorlukları anlıyoruz ve uygulanabilir çözümlere açık olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Premier Lig kulüpleri, Güney Amerika Futbol Federasyonu'nun eylül ve ekim aylarındaki uluslararası maç penceresini de 9 günden 11 güne çıkarması kararından duydukları memnuniyetsizliği de dile getirdi.

HANGİ FUTBOLCULARIMIZ ETKİLENECEK?

İngiltere Premier Lig'de oynayan milli futbolcularımız Ozan Tufan, Çağlar Söyüncü ve Halil İbrahim Dervişoğlu, bu karar sonrasında Türk Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası elemelerinden oynayacağı Karadağ, Hollanda ve Cebelitarık maçlarında forma giyemeyecek.

Türkiye dışında bu karardan en çok etkilenecek ülkenin Brezilya olduğu belirtildi. Birçok Brezilya milli futbolcunun, bu karar sonrasında milli maçlar için ülkesine gidemeyeceği kaydedildi.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Spor Toto Süper Lig Premier League Ozan Tufan Halil Dervişoğlu
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