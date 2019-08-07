Mynet Trend

Prens Charles yeni Bond filminde mi rol alacak?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SİNEMA TV  | 07.08.2019 14:14 | Son Güncelleme

İngiltere kraliyet tahtının varisi Galler Prensi Charles, İngiltere medyasında çıkan haberlere göre yeni James Bond filmi için özel bir başrol teklifi aldı.

Prens Charles yeni Bond filminde mi rol alacak?

70 yaşındaki Prens Charles, kraliyet ailesinden bir Bond'un yanında yer alan ilk kişi değil. Charles'in annesi Kraliçe Elizabeth, Londra 2012 Olimpiyat Oyunlarının açılış töreni için çekilen kısa bir filmde Bond'un yanında kısa bir süre yer almıştı.

O dönemde Kraliyet ailesinden bir kaynak İngiliz basınına verdiği demeçte, "İnsanlar Kraliçenin Daniel Craig'in yanında görünmesine çok sevindi. Prens Charles küçük bir rol için mükemmel bir seçim ve dünya çapındaki Bond hayranları onu kesinlikle sevecekler" ifadelerini kullanmıştı. Kaynak, Prens Charles'in oynaması teklif edilen rolü düşündüğünü sözlerine ekledi.

Prens Charles'in Bond filminde oynaması teklifinin geçtiğimiz günlerde filmin stüdyosunu ziyaret ettiğinde geldiği belirtildi.

Prens Charles'in filmde oynamayı kabul etmemesi üzerine Prens Harry'nin oynamasının düşünüldüğü medya kaynaklarınca bildirildi.


Akılalmaz bir dolandırıcılık! Ona 'Sosyete Avcısı' diyorlarAkılalmaz bir dolandırıcılık! Ona 'Sosyete Avcısı' diyorlar
Thanos’u hangi Avengers karakteri öldürebilir? Thanos’u hangi Avengers karakteri öldürebilir?
The Matrix 20 yıl sonra beyaz perdede!The Matrix 20 yıl sonra beyaz perdede!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Prens Charles james bond

En Çok Okunan Trend Haberler

F.Bahçe'den ayrıldı! İşte yeni adresi

F.Bahçe'den ayrıldı! İşte yeni adresi

Uçaktan atlayan üniversite öğrencisiyle ilgili önemli gelişme

Uçaktan atlayan üniversite öğrencisiyle ilgili önemli gelişme

Acun Ilıcalı, 103 yaşındaki otomobili kullandı! "Yıllara meydan okuyor"

Acun Ilıcalı, 103 yaşındaki otomobili kullandı! "Yıllara meydan okuyor"

Kızının kılığına girerek hapisten kaçmaya çalışmıştı! Ölü bulundu

Kızının kılığına girerek hapisten kaçmaya çalışmıştı! Ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Güven Bana yarışmasına damga vuran 'İstiklal Marşı' sorusu

Güven Bana yarışmasına damga vuran 'İstiklal Marşı' sorusu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Romantik komedi sevenler sinemadaki yerinizi alın!

Romantik komedi sevenler sinemadaki yerinizi alın!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! 'Bu para bana ölene kadar yeter'

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! 'Bu para bana ölene kadar yeter'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marvel Başkanı Kevin Feige açıkladı: Thanos’u hangi Avengers karakteri öldürebilir?

Thanos’u hangi Avengers karakteri öldürebilir?

The Matrix 20 yıl sonra beyaz perdede! Ne zaman gösterime girecek?

The Matrix 20 yıl sonra beyaz perdede!

Andy Serkis, Venom 2 yönetmen koltuğunda

O filmle herkes tanımıştı! Bakın hangi projede karşımıza çıktı

Netflix'e yeni rakip geldi! İşte Disney Plus'ın paket fiyatları

Netflix'e yeni rakip geldi! İşte Disney Plus'ın paket fiyatları

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar’a sürpriz doğum günü

Usta oyuncuya sürpriz doğum günü

Güzel oyuncu Aşk Tesadüfleri Sever 2 filminin kadrosunda

Güzel oyuncu Aşk Tesadüfleri Sever 2 filminin kadrosunda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.