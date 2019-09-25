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Prens Harry ve Meghan Markle’dan cami ziyareti

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 25.09.2019 04:56 | Son Güncelleme

İngiltere Prensi Harry ve eşi Meghan Markle, resmi ziyaretleri kapsamında gittikleri Güney Afrika’da tarihi bir camiyi ziyaret etti. Markle’ın tarihi camiyi ziyareti esnasında başörtüsü takması dikkat çekti.

Resmi ziyaretleri kapsamında Güney Afrika seyahatine çıkan Meghan Markle ve Prens Harry, Cape Town’daki Bo-Kaap bölgesinde yer alan Güney Afrika'nın tarihi bir camisini ziyaret etti.

Cami ziyareti esnasında Meghan Markle, beyaz bir başörtüsü taktı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere Prens Harry Meghan Markle

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