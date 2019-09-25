Prens Harry ve Meghan Markle’dan cami ziyareti

Resmi ziyaretleri kapsamında Güney Afrika seyahatine çıkan Meghan Markle ve Prens Harry, Cape Town’daki Bo-Kaap bölgesinde yer alan Güney Afrika'nın tarihi bir camisini ziyaret etti.
Cami ziyareti esnasında Meghan Markle, beyaz bir başörtüsü taktı. (İHA)
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