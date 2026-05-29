Prensip anlaşmasına varıldı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertli camianın gündemindeki son isim ise Borussia Dortmund'un golcüsü Serhou Guirassy oldu.

PRENSİP ANLAŞMASI İDDİASI

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Gineli yıldızın transferi için önemli bir adım attı. Sarı-lacivertlilerin, Serhou Guirassy ve oyuncunun menajeriyle prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.

DORTMUND'UN BEKLENTİSİ

Haberde, Borussia Dortmund'un deneyimli golcü için 35 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi. Fenerbahçe yönetiminin ise Alman ekibinin istediği rakama oldukça yakın bir teklif sunduğu ifade edildi.

SEZON PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Serhou Guirassy, geride kalan sezonda Borussia Dortmund formasıyla toplam 46 resmi maçta görev yaptı. Bundesliga'da 33, Şampiyonlar Ligi'nde 10 ve DFB Pokal'da 3 karşılaşmaya çıkan yıldız futbolcu, 22 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.