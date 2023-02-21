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Prestij Meselesi davasında mahkemeden flaş karar

21.02.2023 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Prestij Meselesi’ filmi vizyona girmeden önce gündeme bomba gibi düşmüştü. Hilmi Topaloğlu'nun oğlu Volkan Topal'ın, ‘Prestij Meselesi’ filminde babasının itibarını zedelediği iddiasıyla Mahsun Kırmızıgül'e açtığı davada mahkemeden flaş bir karar geldi.

Prestij Meselesi davasında mahkemeden flaş karar

Prestij Meselesi filmi sonrası Mahsun Kırmızıgül ve Topaloğlu ailesinin bir kısmı arasında gerilim yaşanmıştı. Mahsun Kırmızıgül ve Topaloğlu ailesinin katıldığı duruşmada kardeşler arasında adliye koridorlarında kavga çıkmıştı.

Müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun ilk eşinden olan büyük oğlu Volkan Topal, 3 Şubat'ta vizyona girecek olan “Prestij Meselesi” adlı filmde babasının itibarını zedelediği iddiasıyla filmin durdurulması için Mahsun Kırmızıgül'e dava açmıştı. Söz konusu davanın görülmesine İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tarafların avukatı katıldı.

Duruşmada davacı avukatı, önceki beyanlarını tekrarladıklarını söyleyerek tedbir talebini yineledi. Davalı tarafın avukatı ise mahkemeden tedbir talebinin reddine karar verilmesini istedi.

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GÖREVSİZLİK KARARI

Ara kararını açıklayan mahkeme, davacı tarafın iddialarının görevli İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nce değerlendirilmesi gereken taleplerden olduğunu belirterek, dosya hakkında görevsizlik kararı verdi. Mahkeme, dosyanın yetkili ve görevli İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

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