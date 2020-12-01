Prim Borcu Olanlar Dikkat

Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, Mecliste kabul edilen kanuna göre Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının yapılandırılabileceğini duyurdu.

Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hacı Ali Hasgül "31 Ağustos 2020 tarihinden önceki sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, idari para cezaları alacakları, yersiz ödenen gelir aylıktan doğan alacaklar vatandaşlarımızın talebi halinde yeniden yapılandırılacaktır. Bu borçlara ilişkin gecikme zammı silinerek yapılandırma kapsamında Yİ-ÜFE 0.35 gibi çok cazip katsayıyla ödeme imkanı sağlanacaktır. Peşin ödeme durumunda ise vatandaşlarımız için çok daha avantajlı bir ödeme planı oluşacak" dedi.

İl Müdürü Hasgül, "İdari Para Cezaları da bu yapılandırma kapsamında yapılandırılırsa yarıya düşecektir. Bu yüzden yapılandırma gecikme zammı indirimi yanında bu idari para cezası indirimi yönüyle de birçok avantajı barındırıyor" diye konuştu.

Genel sağlık sigortası borcu bulunanların 30 Nisan 2021 tarihine kadar ana para borçlarının tamamını ödemesi halinde faizlerinin tamamen silineceğini söyleyen Hasgül, "Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınıp gelir testi yaptırmayan vatandaşlarımızın 31.03.2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları halinde gelir testi sonucuna göre çıkan GSS prim borcunun silinmesi söz konusu. Şu an sigortalı veya kendi nam ve hesabına çalışan eski tabirle Bağ-Kur’lu olan vatandaşlarımıza da gelir testine başvurma hakkı tanındı. Yapılandırma ile tanınan bu hak ile belirttiğim gibi gelir testi sonucuna göre binlerce vatandaşımızın borcunun silinmesi durumu ortaya çıkacak" dedi.

Prim borçları nedeniyle sigortalılık süresi dondurulan 4/b (Bağ-Kur) sigortalılarının bu süreleri ihya etmek istemeleri halinde yapılandırmada bu hakkın da tanındığını belirten Hacı Ali Hasgül, "Sigortalılarımıza prim borçları nedeniyle dondurulan sigortalılık sürelerini bu yapılandırma ile geri alma anlamına gelen ihya başvurusu hakkı da tanındı. Yapılandırmaya yapılacak tüm başvurular şahsen, posta yoluyla veya e-devlet uygulaması yoluyla da yapılabilir" dedi.

Prim borçlarının yapılandırılması taksitlerin ve cari primlerin zamanında ödenmesi halinde Devletin tanıdığı bir çok teşviklerden de yararlanılacağını sözlerine ekledi.

