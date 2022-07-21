Priyanka Chopra genç eşiyle 40'ıncı yaş gününü kutladı

Hint oyuncu ve 2000 yılı Dünya Güzellik Yarışması birincisi Priyanka Chopra ile Amerikalı şarkıcı Nick Jonas tatile çıktı. Evli çift, Meksika’da Cabo San Lucas adlı sahil köyünde bazı aile üyeleri ve arkadaşlarıyla bir araya geldi.

18 Temmuz 1982 doğumlu olan Chopra, tatilde, 29 yaşındaki eşi Jonas ve yakınlarıyla birlikte 40’ıncı yaş gününü kutladı.

Jonas, eşi Chopra’nın doğum günü için yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Hayat denilen bu çılgın yolculukta seninle birlikte olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

2018 yılında günlerce süren bir dizi törenle evlenen Chopra ve Jonas çifti, ocak ayında, taşıyıcı anne yoluyla ilk çocuklarının dünyaya geldiğini duyurmuştu.

TAŞIYICI ANNEDEN BEBEKLERİ OLDU

Çift, "Bir bebeğe taşıyıcı anne aracılığıyla sahip olmaktan çok memnunuz. Ailemize odaklandığımız bu özel dönemde saygıyla mahremiyet istiyoruz" demiş, bebeklerinin cinsiyetini açıklamamıştı.

Çift, mayıs ayında bebekleriyle ilk fotoğraflarını paylaşmış, bir kız bebekleri olduğu anlaşılmıştı. Anneler Günü’ne denk gelen ortak paylaşıma, şu ifadeyi not etmişti:

“Bu Anneler Günü'nde deneyimlediğimiz son birkaç ayı ve içinde bulunduğumuz durumu düşünmeden edemiyoruz.

100 gün geçirdikten sonra sonunda küçük kızımız eve geldi. Her ailenin yolculuğu benzersizdir, bizimki zorlu birkaç ay olsa da, geriye dönüp baktığımızda, her anın ne kadar değerli ve mükemmel olduğu açıkça ortaya çıkıyor.”



