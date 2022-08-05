Prof. Dr. Balık'tan Kovid-19'a karşı bireysel tedbir hatırlatması:

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, Dünya Sağlık Örgütünce Kovid-19 salgını döneminin sona erdiği duyurulana kadar maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması gerektiğini bildirdi.

Balık, yazılı açıklamasında, virüsün tüm mutasyonlarına karşı maskenin koruyucu özelliğinin sürdüğünü vurgulayarak, mesafe ve hijyen önlemlerine bireysel olarak devam edilmesi gerektiğini kaydetti.

Kovid-19'da vaka artışlarının Kurban Bayramı'nın ardından rakamlara yansıdığına işaret eden Balık, "Tüm dünya yaklaşık 3 senedir Kovid-19 pandemisiyle uğraşıyor. Bundan hem toplumsal açıdan hem de ekonomik açıdan hastalık ve tedavileriyle alakalı çok ciddi olarak tüm dünya etkilendi. Tabii ülkemiz de bundan çok etkilendi. Tüm dünya artık salgın sona erdi diye beklerken, en son omicron alt varyantlardan yeni bir dalga ile karşılaşıldı." ifadelerini kullandı.

Balık, yeni varyantların halihazırda kullanılan aşıların etkisini azaltmasıyla birlikte bu varyantın aşı olanlara bile kolayca bulaşabildiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"60 yaş üstü ve daha önce kronik hastalığı bulunanlara yani risk grubu dediğimiz kimselere hatırlatma dozları tekrar yapılmaya başlandı. Hatırlatma dozu aşısı mutlaka yenilenmeli. Bu kişilerde enfeksiyon bildiğimiz gibi ağır seyredebiliyor, ölümcül seyredebiliyor. Hatırlatma dozu yapılmayla ağır seviyesine ve hastanın yatış riskini önemli ölçüde azaltmış oluyoruz. Zaten geçmişe göre baktığımızda hastaneye yatma oranlarının ve ölüm oranlarının düştüğünü görüyoruz. Burada iki önemli faktör var. Bir tanesi toplumda önemli oranda aşılama olgusu ve artık bu hastalıkla tıp dünyası baş etmeyi önemli ölçüde biliyor. Dolayısıyla hala toplumda aşılı olmayan ya da hatırlatma dozunu yaptırmamış olan kişilere bizim şu mesajı net bir şekilde vermemiz gerekiyor. Korunmaya devam etmemiz gerekiyor. Korunmanın iki önemli yolu var. Bir tanesi tam aşılı olmak aşılı olanlar için hatırlatma dozunu yapmak özellikle risk grubunda olanlar için. İkincisi de koruma tedbirlerimizi hastalığın ilk çıktığı, başlardaki gibi ciddiyetle uymaya devam etmek lazım. Yani maske, mesafe ve hijyene yeniden uymamız gerekiyor."

Tüm dünyada bir süredir, kapanmaların, katı ve zorunlu tedbirlerin bir kenara bırakıldığını hatırlatan Balık, vatandaşların salgına karşı kapalı ortamlarda, özellikle toplu taşımada bireysel önlemlerini ihmal etmemeleri gerektiğini vurguladı.

Balık, "Günlük vaka sayıları elli bini geçmeye başladı. Eskisi kadar insanlar test yaptırmaya gitmiyor. Bu varyantlar testlerden de belli ölçülerde kaçabiliyor. Yani bildiğimiz resmi rakamların çok daha üzerinde vaka olma ihtimali de var. Kendimiz bireysel olarak tedbir alırsak bu dalgayı da hızlı bir şekilde çok fazla büyümeden geri çekebiliriz." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

