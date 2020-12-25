Prof. Dr. Beykan Çizel : “Turizmin Başkenti Antalya güvenli liman olmaya devam etmeli”

Akdeniz Üniversitesi Turizm Araştırma-Geliştirme ve Uygulama Merkezi(TAGUM) tarafından "Covid-19’un Antalya Turizmine Etkileri: Çıkış Stratejileri" konulu program düzenlendi.

Pandemi nedeniyle çevirim içi gerçekleştirilen çok sayıda izleyicinin takip ettiği ve moderatörlüğünü Akdeniz Üniversitesi Turizm Araştırma-Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ebru İçigen’in yaptığı yayına, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beykal Çizel, Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege ve Kurumsal İletişim ve Eğitim Direktörü Adil Gürkan katıldı.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beykan Çizel, Covid-19 pandemisiyle hijyen ve güvenli tatil konusunun önem kazanacağını kaydederek turizmin başkenti Antalya’nın önümüzdeki süreçte de güvenli liman olmaya devam etmesi gerektiğini ve her şey dahil sisteminin de buna bağlı olarak değişebileceğini söyledi. Prof. Dr. Beykan Çizel, ilerleyen dönemde sağlık turizmi konusunun daha da önem kazanacağını ifade ederek Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın sağlık turizmi konusunda sektöre de bu anlamda nitelik katacak ciddi atılımları olduğunu söyledi.