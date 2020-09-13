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Prof. Dr. Budak: “Yeni döneme tam anlamıyla hazırız”

İZMİR HABERLERİ  | 13.09.2020 11:12 | Son Güncelleme

Ege Üniversitesinde, EgeDers’in yeni özelliklerinin tanıtımı ve eğitimi yapıldı.

Prof. Dr. Budak: “Yeni döneme tam anlamıyla hazırız”

Ege Üniversitesinde, EgeDers’in yeni özelliklerinin tanıtımı ve eğitimi yapıldı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Yeni döneme tam anlamıyla hazırız” dedi.
Ege Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından EgeDers’in yeni özelliklerinin tanıtımı ve kullanımına ilişkin öğretim elemanlarına yönelik çevrimiçi eğitim gerçekleştirildi. Eğitimde konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Sürekli iyileştirme çalışmalarımız sonucunda bugün EGEDERS, üniversitemizin 60 yılı aşkın bilgi ve tecrübesinin günümüz teknolojisinden yararlanarak ülkemizin her köşesine iletilmesini sağlıyor. Birimlerimizin gayret ve destekleriyle hayata geçirdiğimiz çalışmalarımız sonucunda, yeni döneme tam anlamıyla hazırız” diye konuştu.
Korona virüs (Covid-19) salgınının eğitim-öğretim anlayışını ve yöntemlerini kökünden değiştirdiğini belirten Rektör Budak, “Bu süreçte, çağın koşullarını doğru okumanın ve bu koşullara yanıt veren eylem planlarına sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu anladık. Ege Üniversitesi olarak, çağın koşullarına ayak uydurmada gösterdiğimiz üstün gayreti, bu koşulları doğru yönlendirme konusunda da sergiliyoruz. ‘Doğru ve güvenilir’ bilginin ulaşılır kılınması noktasında sorumluluklarımızın arttığının bilincindeyiz. Bu dönem, hepimiz için fedakârlık zamanı. Sürecin doğru yönetilmesinde, çok ciddi görevlerimiz var. Bu bilinçle, geleceğimiz olan gençlerimizin kaliteli yetişmesi, ihtiyaçları olan tüm eğitim materyallerine ulaşabilmesi için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz” dedi.
Ege Üniversitesindeki dijital dönüşümün olumlu etkilerinden bahseden Prof. Dr. Budak, “Üniversitemiz, son iki yılda atmış olduğumuz adımlar sayesinde, salgın sürecinin oluşturduğu koşullara çok hızlı bir şekilde entegre oldu. Salgından iki yıl önce kurulan Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve merkez altında yapılanan Dijital Materyal Havuzu EgeDers platformu, salgın sürecini hazırlıklı olarak karşılamamızı sağladı. Üç gün gibi kısa bir sürede yapılanan EgeDers alt yapısıyla uzaktan eğitime başladık. EgeDers kapsamında, 67 bin öğrenci ve öğretim elemanıyla, 13 bin’i aşkın ders senkron ve asenkron olarak yürütüldü” diye konuştu.

“Küresel boyutta tecrübelerimizi paylaşıyoruz”
Uzaktan eğitimde elde edilen verimi sürdürmek amacıyla yaz dönemi boyunca birtakım hazırlıklar gerçekleştirdiklerini söyleyen Rektör Budak, “Yabancı öğretim elemanlarının katıldığı konferanslar aracılığıyla küresel boyutta tecrübe paylaşımında bulunduk. Salgın döneminde uzaktan eğitim tecrübeleri paylaşımı çalıştayında, katılımcı diğer üniversiteler ile deneyimlerimizi paylaştık. Üniversitemiz, bu tür bir çalıştayı ülkemizde düzenleyen ilk üniversite olarak uzaktan eğitimde de öncü rolünü göstermiş oldu. Uzaktan eğitimde kaliteyi artırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz bir diğer uygulama, anket çalışmaları oldu. Anketler ile öğretim elemanları ve öğrencilerimizin öğretim sürecine ilişkin görüşlerini öğrendik. Yeni EgeDers ve Egeders canlı yapılanmasında bu görüşleri temel aldık. Güncellenen EgeDers ile 2020-2021 Güz dönemi dersleri ve öğretim elemanları sisteme eklendi. Böylece akademik dönem açılmadan öğretim elemanlarına, öğretim materyallerini eklemek için gerekli imkânlar sağlandı. Önümüzdeki dönemde derslerimiz senkron olarak yapılacak şekilde planlanmış olup, EgeDers Canlı haftanın 7 günü ve 8:00-23:00 saatleri arası açık olacak şekilde yapılandırıldı. Ayrıca EgeDers’in haftanın 7 günü, 24 saat materyallerin ve öğretimsel etkinliklerin paylaşımına imkan vermesi için gerekli işlemler tamamlandı” dedi.

“Öğretim elemanlarına yönelik eğitimler de verildi”
Prof. Dr. Budak, “Üniversitemizde yaşanan bu değişime öğretim elemanlarımızın da uyum sağlamasını kolaylaştırmak amacıyla, çeşitli eğitimler düzenlendi. Öğretim Teknolojileri Koordinatörlüğü ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz; öğretim elemanlarına materyal tasarımı, etik ve telif hakları, motivasyon ve yeni teknolojilerin kullanımına yönelik eğitimler verdi. Yine Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz ile Sürekli Eğitim Merkezimiz; ‘Uzaktan Eğitim Eğitici Eğitimi’ sertifika programını düzenledi. Sürekli iyileştirme çalışmalarımız sonucunda bugün EgeDers, üniversitemizin 60 yılı aşkın bilgi ve tecrübesinin günümüz teknolojisinden yararlanarak ülkemizin her köşesine iletilmesini sağlıyor. Birimlerimizin gayret ve destekleriyle hayata geçirdiğimiz çalışmalarımız sonucunda, yeni döneme tam anlamıyla hazırız. Uzaktan eğitimde elde ettiğimiz bu başarılı tablo için tüm akademik ve idari personelimizi kutluyorum” diye konuştu.

Prof. Dr. Budak: “Yeni döneme tam anlamıyla hazırız”

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