Prof. Dr. Budak: “Yeni döneme tam anlamıyla hazırız”

Ege Üniversitesinde, EgeDers’in yeni özelliklerinin tanıtımı ve eğitimi yapıldı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Yeni döneme tam anlamıyla hazırız” dedi.

Ege Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından EgeDers’in yeni özelliklerinin tanıtımı ve kullanımına ilişkin öğretim elemanlarına yönelik çevrimiçi eğitim gerçekleştirildi. Eğitimde konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Sürekli iyileştirme çalışmalarımız sonucunda bugün EGEDERS, üniversitemizin 60 yılı aşkın bilgi ve tecrübesinin günümüz teknolojisinden yararlanarak ülkemizin her köşesine iletilmesini sağlıyor. Birimlerimizin gayret ve destekleriyle hayata geçirdiğimiz çalışmalarımız sonucunda, yeni döneme tam anlamıyla hazırız” diye konuştu.

Korona virüs (Covid-19) salgınının eğitim-öğretim anlayışını ve yöntemlerini kökünden değiştirdiğini belirten Rektör Budak, “Bu süreçte, çağın koşullarını doğru okumanın ve bu koşullara yanıt veren eylem planlarına sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu anladık. Ege Üniversitesi olarak, çağın koşullarına ayak uydurmada gösterdiğimiz üstün gayreti, bu koşulları doğru yönlendirme konusunda da sergiliyoruz. ‘Doğru ve güvenilir’ bilginin ulaşılır kılınması noktasında sorumluluklarımızın arttığının bilincindeyiz. Bu dönem, hepimiz için fedakârlık zamanı. Sürecin doğru yönetilmesinde, çok ciddi görevlerimiz var. Bu bilinçle, geleceğimiz olan gençlerimizin kaliteli yetişmesi, ihtiyaçları olan tüm eğitim materyallerine ulaşabilmesi için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz” dedi.

Ege Üniversitesindeki dijital dönüşümün olumlu etkilerinden bahseden Prof. Dr. Budak, “Üniversitemiz, son iki yılda atmış olduğumuz adımlar sayesinde, salgın sürecinin oluşturduğu koşullara çok hızlı bir şekilde entegre oldu. Salgından iki yıl önce kurulan Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve merkez altında yapılanan Dijital Materyal Havuzu EgeDers platformu, salgın sürecini hazırlıklı olarak karşılamamızı sağladı. Üç gün gibi kısa bir sürede yapılanan EgeDers alt yapısıyla uzaktan eğitime başladık. EgeDers kapsamında, 67 bin öğrenci ve öğretim elemanıyla, 13 bin’i aşkın ders senkron ve asenkron olarak yürütüldü” diye konuştu.