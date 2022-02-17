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  4. Prof. Dr. Dağdeviren'den sağlık okuryazarlığı oranının test sayısına da yansıdığı değerlendirmesi:

Prof. Dr. Dağdeviren'den sağlık okuryazarlığı oranının test sayısına da yansıdığı değerlendirmesi:

17.02.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"(Kovid-19) Kırklareli'nin çok yüksek vaka sayısı ve çok yüksek test sayısına sahip olması, bu kentte hastalığı ağır geçirenlerin sayısının, ülkenin başka şehirlerine göre daha fazla olduğu anlamına gelmiyor" - "Sağlık okuryazarlığı, sağlık hizmetini daha çok talep etme sonucunu getiriyor"

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren, sağlık okuryazarlığı yüksek illerde Kovid-19 test sayısının da fazla olduğunu söyledi.

Türkiye Aile Hekimliği Yeterlilik Kurulu Başkanı ve Avrupa Aile Hekimliğinde Hasta Güvenliği Kalite Derneği Türkiye Temsilcisi de olan Prof. Dr. Dağdeviren, AA muhabirine, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayılarının arttığını belirtti.

Türkiye'de istatistiğin mutlak kişi sayısı değil 100 bin kişiye düşen yeni vaka sayısı üzerinden yapıldığını anlatan Dağdeviren, "Sağlık okuryazarlığı yüksek yerlerde testin yüksek yapılması normaldir. Çünkü bazen 'Kovid-19 olsam ne olacak, grip olsam ne olacak' algısıyla test yaptırmaktan kaçınanlar var. Ya da 'Benim haftaya seyahatim var, öbür gün düğünüm var' diyerek testten kaçınan ve daha büyük salgına yol açan ne yazık ki sağlık okur yazarlığı düşük nesillere sahibiz. Bunun da bir an önce ortadan kalkması lazım." diye konuştu.

Dağdeviren Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'ın şehirler arası etkileşime açık kentler olduğunu ifade etti.

Trakya'da nüfus hareketliliğinin de yüksek olduğunu vurgulayan Dağdeviren, "Hem kendi vatandaşlarımızın hareketliliği yüksek hem de ülkeler arası hareketliliğe maruz kalıyoruz." dedi.

- Kırklareli'nde test sayısı da vaka sayısı da yüksek

Kırklareli ve Edirne'de aşılama oranlarının yüksek olduğuna dikkati çeken Dağdeviren, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sağlık okuryazarlığı, sağlık hizmetini daha çok talep etme sonucunu getiriyor. Dolayısıyla hakikaten sağlık okuryazarlığı yüksek olan bölgelerde, İstanbul'u düşünün, İstanbul çoğu ülkeden büyük bir şehir ve bazı ilçelerinde ciddi hastalık yükü var, bazı ilçelerinde de yüksek aşılama oranları var. Kırklareli'nin çok yüksek vaka sayısı ve çok yüksek test sayısına sahip olması, bu kentte hastalığı ağır geçirenlerin sayısının, ülkenin başka şehirlerine göre daha fazla olduğu anlamına gelmiyor."

Dağdeviren, aşıları tam olanların hastalığı daha hafif atlattığını, aşısızların ise yoğun bakımda iyileşmeye çalıştığını hatırlattı.

Sağlık çalışanlarının ellerinden gelenin fazlasını yaptığını dile getiren Dağdeviren, Kovid-19'dan korunmak için tüm vatandaşların aşılarını zamanında olması gerektiğini kaydetti.

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