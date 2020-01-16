Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Erzincan Şubesi tarafından düzenlenen seminerde konuşan Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Gürbüz, “Edepsiz edebiyat olmaz. Edebiyat edeptir. Edebi olmayan eserlere edebi demek mümkün değildir” dedi.

Diyanet Gençlik Merkezinde düzenlenen “Dil ve Estetik” konulu seminerde konuşan Prof. Dr. Faruk Gürbüz, Kur’an-ı Kerim’de ki ses uyumu ve belagati örnek göstererek şiir ve edebi metinlerdeki uyumu anlattı.

“Hem mana, hem ses, hem de anlam itibariyle edebi eserler büyüleyici olmalıdır.” diyen Prof. Dr. Faruk Gürbüz, “Bütün insanlık ve meslek erbabının derdi güzele koşmaksa, edebiyatçının derdi de kaba saba bir şey ortaya koymak değil, zarif, insicamı düzgün kaliteli eserler üretmektir. Beni, gerçek şairlerin şiirleri büyülemektedir. Eğer okuduğumuz şiir değil ise bu insanı etkilemekten, büyülemekten uzaktır. Günümüzde şiirin tanımı yapılamamaktadır. Şiiri tanımlayamazsak, neyin şiir olduğunu tanımlayamayız. Neyin şiir olmadığını tanımlayabiliriz. Bir şeyin ne olduğunu anlatamıyorsak, ne olmadığını anlatabiliriz. Bu da çok kolaydır. Bu yolla neyin edebiyat, neyin edebiyat olmadığını açıklayabiliriz. Mehmet Akif’in dediği gibi “edepsizliğin başladığı yerde edebiyat biter”. O halde edebiyatı edeple bağdaştırarak eserler üretebiliriz.” şeklinde konuştu.

TYB Erzincan şubesince düzenlenen programa çok sayıda akademisyen, şair, yazar ve öğrenci katıldı.



