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Prof. Dr. Hüseyin Bekir Yıldız, ödüllü TÜBİTAK buluşuna patent aldı

22.02.2021 10:21 | Son Güncelleme:
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Prof. Dr. Hüseyin Bekir Yıldız, ödüllü TÜBİTAK buluşuna patent aldı

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi akademisyenlerinden Prof.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Hüseyin Bekir Yıldız, yürütücülüğünü yaptığı TÜBİTAK-COST projesini başarıyla tamamlayarak, buluşuna patent aldı.
Yürütücülüğünü KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi akademisyenlerinden aynı zamanda KTO Karatay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Bekir Yıldız’ın yaptığı TÜBİTAK-COST projesinde, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Talaz ile birlikte çalışılarak, başarılı sonuçlar neticesinde patent alındı. Ayrıca bu patent çalışması, Elektrik ve Elektronik İhracatçılar Birliği (TET) 3. AR-GE Proje Pazarı’nda “Enerji Üretim İletim ve Dağıtımına Yönelik Uygulamalar” kategorisinde ikincilik ödülü de aldı.

TET AR-GE Proje Pazarı’nda 2.’lik ödülü getirdi
Güneş ışığının depolanmış kimyasal enerjiye çevrimi için fotokimyasal ve fotoelektrokimyasal olarak suyun ayrışımı konusunda aldığı patent hakkında konuşan KTO Karatay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Bekir Yıldız, “Günümüzde suyu indirgeyen ve yükseltgeyen moleküler veya nano tanecik boyuttaki katalizörlerin moleküler elektron alıcı veya vericilere bağlanılmasıyla meydana getirilen fotosentetik sistemlerin tasarlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Buluşumuz, görünür bölge ışığı kullanarak suyu, hidrojen ve oksijen gazlarına ayrıştırabilen fotoelektrokimyasal hücre sistemi ve bu hücreleri elde etme yöntemiyle ilgilidir. Bu patent çalışması, Elektrik ve Elektronik İhracatçılar Birliği (TET) 3. AR-GE Proje Pazarı’nda ‘Enerji Üretim İletim ve Dağıtımına Yönelik Uygulamalar’ kategorisinde ikincilik ödülü de aldı” dedi.
Patentleşme süreci ile de açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Yıldız, “Fikrin patente dönüşmesi için öncelikle kapsamını belirledik. Böylece fikrimiz, fikir ürünü haline geldi. Ayrışan yönleri ile oluşturulan koruma kapsamı dahilinde yazılan prosedür ile patent müracaatı yaptık. Ürünümüzün patentini alarak yasal olarak korunmasını sağladık” ifadelerine yer verdi.

“Teknoloji Transfer Ofisi’nin Patent Teşvik Projesi’nden dolayı üniversitemize teşekkür ediyorum”
Patent çalışmasının ticarileştirmesi için çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Yıldız, “Konya Teknokent bünyesindeki şirketim ve öğretim üyesi olarak çalıştığım KTO Karatay Üniversitesi AR-GE laboratuvarlarında, bu projenin prototipini yapmayı başardık. Bunun ticarileştirilmesi için çeşitli büyük şirketlerle görüşmelerimiz devam ediyor. Bunun yanı sıra KTO Karatay Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin desteği ile TÜBİTAK 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Programı çağrısına da başvuracağız ve patentin ticarileşmesinin hızlandırılması adına çalışmaya devam edeceğiz. Son olarak patent tescil konusunda akademisyenlerimizi teşvik etmek için üniversitemizin sürdürdüğü ‘Teknoloji Transfer Ofisi Patent Teşvik Projesi’nden dolayı da üniversitemize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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