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Prof. Dr. İbrahim Vargel'den "merdiven altı estetik" uyarısı:

11.11.2021 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Türkiye'de uzman olmayan ellerde yapılan estetik işlemler nedeniyle insanımız mağduriyet yaşıyor. Bu işlemlerde kullanılan ruhsatlı olmayan ürünler, ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor"

Prof. Dr. İbrahim Vargel'den "merdiven altı estetik" uyarısı:

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Vargel, uzman olmayan ellerde yapılan estetik işlemler nedeniyle insanların mağduriyet yaşadığını belirterek, "Bu işlemlerde kullanılan ruhsatlı olmayan ürünler, ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor." dedi.

TPRECD'nin 43. Kurultayı, Antalya Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi. Yurt dışından ve Türkiye'nin farklı üniversitelerinden katılan bilim insanları, kurultayda plastik, rekonstrtüktif ve estetik cerrahi alanındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Bazı konuşmacılar da toplantıya çevrim içi bağlandı.

TPRECD Başkanı Prof. Dr. Vargel, yaptığı konuşmada, önemli bir kurultay gerçekleştirdiklerini belirterek, estetiğin uzman kişiler tarafından yapılmasının önemine işaret etti.

Vatandaşın estetik konusunda doğru bilgi alabilmesi için Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğinin "www.tprecd.org.tr" adresindeki internet sitesini takip etmelerini öneren Vargel, şunları kaydetti:

"Türkiye'de uzman olmayan ellerde yapılan estetik işlemler nedeniyle insanımız mağduriyet yaşıyor. Bu işlemlerde kullanılan ruhsatlı olmayan ürünler, ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Estetikte yaşanan sorunlar bir halk sağlığı sorunudur. Hekimler kadar hastalarımızın da sağlığına sahip çıkması temel görevimiz olmalı. Her olumsuzluğun panzehri eğitimdir. Mesleki dayanışma ve bilgi paylaşımı hayati önem taşıyor."

- "Sizleri yetiştiren hocaların ayak izlerini takip edin"

TPRECD Bilimsel İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Tosun da uzun süren salgın koşullarının ardından bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirterek, toplantıda 300 konuşmacı ve 550'nin üzerinde katılımcının yer aldığını vurguladı.

Dernek üyesi ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ise genç plastik cerrahi asistanlarına, "Çok çalışın ve sizleri yetiştiren hocaların ayak izlerini takip edin." çağrısında bulundu.

Derneğin kuruluşunun 60. yıl dönümü, ilk yönetim kurulunun üyelerinden Prof. Dr. Atilla Oymak'ın paylaşımlarıyla kutlandı.

Kurultay kapsamında Atatürk ile ilgili özel bir oturum da yapıldı.

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