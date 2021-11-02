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Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan "senato" önerisi:

02.11.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yüksek mahkeme üyelerinden, ulemadan veya seçkin, isim yapmış, yer edinmiş kimselerden oluşan bir şura olması gerekir"

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye'de "senato" oluşturulması gerektiğini belirterek, "Seçmenle fazla seçim teması olmayan üyelerden olması gerekiyor. Yüksek mahkeme üyelerinden, ulemadan veya seçkin, isim yapmış, yer edinmiş kimselerden oluşan bir şura olması gerekir." dedi.

Anayasa Mahkemesi Söyleşileri'nin ilk programı, tarihçi Prof. Dr. Ortaylı'nın katılımıyla Anayasa Mahkemesi (AYM) Yüce Divan Salonunda "İlk Anayasalar ve Eşraf" temasıyla yapıldı. Programı AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın yanı sıra AYM üyeleri ile Yüksek Mahkemenin personeli takip etti.

Burada konuşan Ortaylı, AYM'nin bir gereklilik olduğunu söyledi. Farklı ülkelerdeki anayasa mahkemelerinden örnekler veren Ortaylı, "AYM, gerçekten bulunması gereken bir kuruluştur. Sırf çağdaş Avrupa'da İkinci Cihan Harbi sonrası bir icat değildir. Bilhassa Türkiye'nin şartlarında, mahkemelerin yükünü hafifleten, bazı davaları da gören bir yerdir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 1961 Anayasası sonrası senato oluşturulduğunu ve bir süre görev aldığını anımsatan Ortaylı, bir danışma meclisi olan senatonun veto hakkının bulunmaması gerektiğini ifade etti.

Senatonun seçkin kişilerden oluşturulmuş bir şura olması gerektiğine işaret eden Ortaylı, "(Senato üyelerinin) Statüleri milletvekili statüsünde olmayacak. Seçmenle fazla seçim teması olmayan üyelerden olması gerekiyor. Yüksek mahkeme üyelerinden, ulemadan veya seçkin, isim yapmış, yer edinmiş kimselerden oluşan bir şura olması gerekir." dedi.

Türkiye Senatosu'nun oluşması gerektiğini savunan Ortaylı, "Böyle bir şura lazımdır." diye konuştu.

Ortaylı, "İnşallah böyle bir şurayı, böyle bir meclisi yeni anayasalar, yeni düzen yeniden diriltir diye düşünüyorum. Tabii rey, takdir sizlerindir." ifadesini kullandı.

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