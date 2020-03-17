Prof. Dr. İlker Bekir Topçu beton teknolojisinde son noktayı anlattı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Bekir Topçu, ESOGÜ Gündem’e bilim dünyasının beton teknolojisinde geldiği son duruma ilişkili bilgilendirmede bulundu.

Topçu, betonun dünyada sudan sonra en çok kullanılan ikinci malzeme olduğunu, kişi başına düşen beton miktarının 1 ton olduğunu bildirdi. Dünya genelindeki pek çok üniversitede beton kalitesini geliştirmek için çeşitli araştırmaların yapıldığını kaydeden Topçu, betonda işlenebilirlik, dayanım ve dayanıklılık gibi üç ana kriterin gerçekleşmesini beklediklerini belirtti.

Prof. Dr. İlker Bekir Topçu, susuz betonların yanı sıra özel endüstriyel atıkların özel kimyasallarla bağlayıcı hale getirilmesiyle yüksek dayanım sağlayan çimentosuz betonların da üretilebildiğini kaydetti. ABD’nin çimentosuz kükürtlü betonu Ay’da ve Mars’ta konut yapımı ile ilgili çalışmalarda kullanmayı planladığını belirten Topçu, Ay ve Mars toprağında bulunan kükürtün belli sıcaklıkta eritilerek yüksek taşıyıcılık özelliği gösteren betonlar haline getirilebileceğini belirtti. Prof. Dr. İlker Bekir Topçu, “Katlamalı ya da kademeli üretim yöntemleriyle, robotlarla beton dökümünü Ay’da ve Mars’ta gerçekleştirdiğimizde orada yapılar üretme şansımız ortaya çıkabilecek, bu yüzden kükürtlü betonların uzayda kullanılmasını planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

