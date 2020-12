Prof. Dr. İlter Kuş, Üniversitedeki gelişmeler hakkında il protokolünü bilgilendirdi

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve il protokolünü üniversitede düzenlenen bir toplantıda ağırlayarak, göreve gelişinin ardından geçen 2 yıllık süreçte üniversitede yaşanan gelişmeler hakkında detaylı bilgiler aktardı.

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş: “Tüm faaliyetlerimizde şehirle bütünleşmeyi merkeze koyuyoruz”

Üniversite üst yönetiminin de hazır bulunduğu toplantıda bir sunum yapan Rektör Prof. Dr. İlter Kuş; Sağlıkta Güven Veren Üniversite Hastanesi, Şehriyle Bütünleşen Üniversite, Yerli ve Milli Duruşa Sahip Üniversite, Öğrencilerine Değer Veren Yönetim Anlayışı, Bilim Üreten, Teoriyi Pratiğe Dönüştüren Üniversite, Akademik ve Fiziki Alanda Güçlü Atılım ve Kültür, Sanat ve Sporda Öncü Üniversite başlıkları altında 2 yıllık süreçte gerçekleştirilen faaliyetler hakkında detayları il protokolü ile paylaştı. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, üniversitelerin, sadece eğitim öğretim verilen, bilim üretilen kurumlar olmayıp ana gayeleri arasında şehirle bütünleşmenin de olduğunu belirtirken, bu bütünleşmeyi güçlü bir şekilde gerçekleştirmek adına şehrin yöneticilerine ve bileşenlerine üniversitede yaşananları birebir aktarmak ve onların da üniversiteyle ilgili görüş ve önerilerini kendilerinden dinlemek istediklerini vurguladı. Üniversitede son iki yılda her alanda önemli gelişim ve ilerlemenin gerçekleştiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, tüm faaliyetlerinde şehirle bütünleşmeyi ve şehir için katma değer üretme ilkelerini merkeze koyduklarını vurgulayarak, kendilerine destek veren tüm protokol üyelerine ve şehrin bileşenlerine teşekkür etti.

Vali Hasan Şıldak: “Balıkesir, güçlü potansiyeli ve iş birliği ortamıyla örnek illerden biri olacaktır”

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da toplantıda gerçekleştirdiği konuşmasında katılımcılara teşekkür ederek; “Bu toplantıda bulunmaktan, buradaki bilgilendirmeleri, sunumları izlemekten son derece memnuniyet duydum. Her şeyden önce içinde bulunduğumuz ortam, başlı başına takdire değer bir işbirliğinin ve karşılıklı istişarenin işaretlerini ortaya koymuş oldu. Sayın Rektörümüzü son iki yıllık dönemde üniversitemize kazandırdıklarından ve özellikle şehirle bütünleşme anlamında gösterdiği gayret ve kat ettiği mesafeden dolayı kutluyorum. Bu çalışmalarında ona destek veren çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum. Katılımcılarımıza da buradaki değerli fikirleriyle ortak aklın oluşması ve üniversitemizin, şehrimizin gözbebeği olan kurumumuzun gelişmesi adına ortaya koydukları iş birliği, ve destek noktasında ve paylaştıkları değerli fikirleri için teşekkür ediyor ve istifade ettiğimi ifade etmek istiyorum” dedi. Benzeri çalışmaların ildeki diğer kamu kurumlarınca ve Valilik düzeyinde de gerçekleştirileceğini dile getiren Vali Şıldak, “Balıkesir hakikaten çok güçlü potansiyeli ve içinde bulunduğu bu çok olumlu çalışma koşullarıyla, bu iş birliği ortamıyla örnek illerden biri olacaktır. Bu toplantı bunu göstermesi açısından da bir ışık yakmış oldu” ifadelerini kullandı.

Destek ve iş birliği vurgusu

Toplantıda söz alan il protokol üyeleri de Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş’u çalışmalarından dolayı tebrik edip başarı dileklerini iletirken, üniversitenin gelişimi noktasında kendi sorumluluk alanlarında iş birliğini sürdürerek, gereken destekleri bundan sonra da vermeye devam edeceklerini vurguladılar.

Rektörlük Senato Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir, Fikret Şahin, İsmail Ok, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Ertem Küçük, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı J Kd. Alb. Tarık Hekimoğlu, İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız katıldı.