Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'ndeki müsilajın deniz canlılarına verdiği zararı değerlendirdi:

BALIKESİR (AA) - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Müsilaj dibe çökerek aldatıcı bir dip yapısı oluşturuyor. Bu aldatıcı dip burada yaşayan organizmaların hem oksijen almasını hem de beslenmelerini olumsuz etkiliyor. Bir an önce önlem alınmalı." dedi.

Prof. Dr. Sarı, AA muhabirine, müsilajın etkili olduğu Marmara Denizi'nde dibe çöktüğünü, bu durumdan deniz tabanındaki canlıların büyük zarar gördüğünü söyledi.

Müsilajın suyun altındaki oluşumuna devam ettiğini aktaran Sarı şöyle konuştu:

"Son dört haftadır yaptığımız dalışlarda her hafta durumun ağırlaşarak sürdüğünü ne yazık ki görüyoruz. En son yaptığım ve yaklaşık 16 metre derinliğe indiğim dalışta neredeyse sünger topluluklarının tamamının öldüğünü gördüm. İlk haftalarda süngerlerde az zarar vardı, sonra yüzde elliye çıktı, en son dalışta gördüğümde ise tamamı ölmüştü. Müsilaj dibe çökerek aldatıcı bir dip yapısı oluşturuyor. Bu aldatıcı dip burada yaşayan organizmaların hem oksijen almasını hem de beslenmelerini olumsuz etkiliyor. Bir an önce önlem alınmalı."