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Prof. Dr. Mustafa Tayar: Kokoreçten özür dileme zamanı geldi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
İÇERİK HABERLERİ  | 17.07.2019 10:29 | Son Güncelleme

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, kokoreçin başkenti niteliğindeki Balıkesir'de kokoreçin üretim aşamalarını inceledi. Prof. Dr. Tayar, "Kokoreçten özür dileme zamanı geldi" dedi.

Prof. Dr. Mustafa Tayar: Kokoreçten özür dileme zamanı geldi

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, Balıkesir'den Türkiye'nin çeşitli noktalarına ürettiği kokoreçleri gönderen firmanın sahibi Erdal Aslanboğa ile bir araya geldi. Kuzu bağırsağının hayvandan çıkıp, ızgaraya geldiği aşamalar hakkında bilgi alan Prof. Dr. Tayar, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Mustafa Tayar, "Balıkesir'de Erdal kardeşimiz, kokoreç konusunda dertlerindi ve normlara uygun, AB kriterlerine uygun kokoreçi nasıl yapabilirim konusuna kafa yordu ve işletmesini buna göre düzenledi. Eskiden hayvandan çıkan bağırsak yerlerde sürüklenerek getirilirdi. Artık şoklaması olan, hijyenik işletmelere gidildi. Bugün gelinen noktada devletin akredite laboratuvarlarından belgelerinde alındığını görüyoruz. Kokoreç artık bir özrü hak ediyor diyebiliriz" dedi.

PROFESÖR IZGARANIN BAŞINA GEÇTİ

Kokoreç ile ilgili açıklamalarına devam eden Prof. Dr. Mustafa Tayar, kokoreç ızgarasının başına geçerek incelemelerine devam etti. Kokoreç işletmesinin sahibi Erdal Aslanboğa'dan bilgiler alan Prof. Tayar, "Belki de dünyanın en iyi zeytinyağı olan Balıkesir zeytinyağı ile bağırsağı birleştirdik. Mangalda pişen böyle bir ürün insanda mutluluk hormonlarının salgılanmasına neden olur. Seratonin hormonu bunlardan birisidir. Kokoreçin tüketilmesi seratonin salgılanmasını başlatır. Kereviz mi yiyelim kokoreç mi yiyelim sorusunun cevabı kokoreç olması bu yüzdendir" şeklinde konuştu.

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YUMAK ÇOCUKLARA SAĞLIK AŞILIYOR

İçinde kuzu bağırsağı ve kavurma et olan ve 'Yumak' adını verdiği kokoreç çeşidi hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Tayar, "İçine kuzu eti de koymuş. Kuzu eti diğer etlere göre çok daha güvenli bence. Genç hayvan, hastalık riski düşük, ilaç ve hormon riski yok. Anne sütü ile başlayan bir süreç ve otlaması ile devam ediyor. Hayvanın 'uykuluk' denilen bölgesi ise hayvanın büyüme hormonu salgıladığı bölge. Bu da çocukların gelişmesi için çok değerli bir besin. Aroma bileşikleri ile seratonin hormonu da salgılar ve mikrobiyotayı destekler" dedi.

Kaynak: İHA


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