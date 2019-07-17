Prof. Dr. Mustafa Tayar: Kokoreçten özür dileme zamanı geldi

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, Balıkesir'den Türkiye'nin çeşitli noktalarına ürettiği kokoreçleri gönderen firmanın sahibi Erdal Aslanboğa ile bir araya geldi. Kuzu bağırsağının hayvandan çıkıp, ızgaraya geldiği aşamalar hakkında bilgi alan Prof. Dr. Tayar, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Mustafa Tayar, "Balıkesir'de Erdal kardeşimiz, kokoreç konusunda dertlerindi ve normlara uygun, AB kriterlerine uygun kokoreçi nasıl yapabilirim konusuna kafa yordu ve işletmesini buna göre düzenledi. Eskiden hayvandan çıkan bağırsak yerlerde sürüklenerek getirilirdi. Artık şoklaması olan, hijyenik işletmelere gidildi. Bugün gelinen noktada devletin akredite laboratuvarlarından belgelerinde alındığını görüyoruz. Kokoreç artık bir özrü hak ediyor diyebiliriz" dedi.

PROFESÖR IZGARANIN BAŞINA GEÇTİ



Kokoreç ile ilgili açıklamalarına devam eden Prof. Dr. Mustafa Tayar, kokoreç ızgarasının başına geçerek incelemelerine devam etti. Kokoreç işletmesinin sahibi Erdal Aslanboğa'dan bilgiler alan Prof. Tayar, "Belki de dünyanın en iyi zeytinyağı olan Balıkesir zeytinyağı ile bağırsağı birleştirdik. Mangalda pişen böyle bir ürün insanda mutluluk hormonlarının salgılanmasına neden olur. Seratonin hormonu bunlardan birisidir. Kokoreçin tüketilmesi seratonin salgılanmasını başlatır. Kereviz mi yiyelim kokoreç mi yiyelim sorusunun cevabı kokoreç olması bu yüzdendir" şeklinde konuştu.