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Prof. Dr. Nurdoğan Rigel'in 'düşük not cezası' itirazına ret! Nurdoğan Rigel kimdir?

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 22.08.2019 19:12 | Son Güncelleme

Öğrencisine bilerek düşük not verdiği iddiasıyla 5 ay hapis cezası verilen ve hükmün açıklanması 5 yıl süreyle geri bırakılan Prof. Dr. Nurdoğan Rigel'in avukatlarının karara yaptığı itiraz reddedildi. Böylece Rigel'in aldığı ceza kesinleşmiş oldu.

Prof. Dr. Nurdoğan Rigel'in 'düşük not cezası' itirazına ret! Nurdoğan Rigel kimdir?

Prof. Dr. Nurdoğan Rigel'in avukatları mahkemenin kararına, 2 ve 16 Temmuz'da itirazlarda bulundu. Kararı değerlendiren İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi "Görevi kötüye kullanma" suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının usul ve yasaya uygun olduğuna hükmetti. Mahkeme bu nedenle yapılan itirazlarının ayrı ayrı reddine karar verdi. Kararın sanık avukatlarına tebliğ edildiği belirtildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEMİŞTİ

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Prof. Dr. Nurdoğan Rigel, hiçbir öğrencisi ile sorun yaşamadığını savunarak suçlamaları kabul etmemişti.

2 Temmuz'da karara bağlanan davada mahkeme, Rigel'i "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme iyi hal indirimi ile cezayı 5 aya düşürerek 5 yıl süre hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetmişti. Söz konusu karar kamuoyunda da çok tartışılmıştı.

NURDOĞAN RİGEL KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi. Marmara Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını İstanbul Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu'nda tamamladı. Doktora sonrası burslu olarak ABD'ye gitti. 1995 yılında iletişim bilimleri doçenti oldu. Türk Haberler Ajansı (THA) ve Güneş Gazetesi'nde çalıştı. 1990 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde görev yapıyor.

EĞİTİM BİLGİLERİ

Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, RADYO TV VE SİNEMA, 1985-1988
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, GAZETECİLİK, 1982-1985
Lisans, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, RADYO TV VE SİNEMA, 1978-1982

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Nurdoğan Rigel düşük not

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
konu istanbul universitesi olunca hersey olur. hocalar icinde bir ikazdir.
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