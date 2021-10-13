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Prof. Dr Özdoğan: "Meme kanseri kontrollerine Kovid-19 salgını engel olmamalı"

13.10.2021 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr Özdoğan: "Meme kanseri kontrollerine Kovid-19 salgını engel olmamalı"

Prof. Dr Özdoğan: "Meme kanseri kontrollerine Kovid-19 salgını engel olmamalı"

Memorial Sağlık Grubu Antalya Onkoloji Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde hastaneden uzak durmak düşüncesiyle meme kanseri kontrollerinin aksatılmasının erken tanı açısından riskler oluşturduğunu söyledi.

"Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" etkinlikleri kapsamında hastanede düzenlenen basın toplantısında konuşan Özdoğan, meme kanserine ilişkin gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Dünyada her 5 kişiden birinin yaşamı boyunca kansere yakalandığını belirten Özdoğan, "Bu kanser türleri arasında en çok meme kanseri görülüyor. Ancak en yüksek tedavi başarısı meme kanserinde elde ediliyor. Her yıl 2,3 milyon kişiye meme kanseri tanısı konurken, 685 bin kadın meme kanserinden yaşamını yitiriyor. Her 8 kadından biri yaşam boyunca bu riske sahiptir. Bu nedenle meme kanseri ile ilgili bilgili ve bilinçli olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Özdoğan, tüm kanser türlerinin bilinenin aksine basit kurallarla önlenebileceğine dikkati çekti.

Sağlıklı yaşam kurallarına uymanın kanseri engelleyebileceğini vurgulayan Özdoğan, "Sigara kullanmamak, Akdeniz diyetiyle beslenmek, alkol kullanmamak gibi basit kurallarla neredeyse kanser türlerinin 3'te birine yakınını önleyebiliriz. Elbette önleyemeyeceğimiz etkenler var. Ancak bu kurallar elimizdeki önemli stratejiler." ifadelerini kullandı.

- "Erken tanıda hastaların yüzde 90'ı iyileşme odaklı bir süreç geçiriyor"

Özdoğan, Türkiye'de her 5 meme kanseri tanısı konulan kadınlardan birinin 40 yaş altı olduğuna işaret ederek, genç nüfusun farkındalığının artması gerektiğini vurguladı.

Erken tanının hayat kurtardığını dile getiren, meme kanseri kontrollerine Kovid-19 salgınının engel olmaması gerektiğini vurgulayan Özdoğan, şöyle devam etti:

"Kovid-19 salgını sürecinde kontrollerini aksattığımızda, erken tanı şansı olmuyor ve 'hastaneden uzak durayım' derken daha ileri seviye kanserle karşı karşıya kalıyoruz. Bu süreçte doktorlarımızla düzenli olarak görüşelim. Kontrollerimizi aksatmayalım. Erken tanı olduğunda hastaların yüzde 90'ı iyileşme odaklı bir süreç geçiriyor. Tanı ve tedavi yöntemlerinde her geçen gün çığır açıcı gelişmeler söz konusu. Tıbbi genetik analizler, gen testleri, akıllı ilaçlar, akıllı hormon tedavileri kullanıyoruz. Kanser gen atlasından faydalanıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
antalya Meme kanseri

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