Prof. Dr. Yusuf Öztürk’dan “Korona Virüsü” açıklaması

Kaynağı ve tedavisi henüz tespit edilememiş olan Korona Virüs hakkında Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Öztürk bazı açıklamalarda bulundu.

Çin’de ortaya çıkan ve dünya gündemini işgal eden Korona Virüsü (2019-nCoV) hakkında araştırmalar devam ederken virüsün yayılmasının önlenmesi ve hastalıktan korunma yöntemleri de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ülkemiz genelinde gerekli bütün önlemleri aldı. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü de bütün dünyayı tehdit eden Korona Virüse karşı ‘Pandemik İnfulenza Hazırlık ve Faaliyet Planı’nı hızla hazırladı

Korona virüsünün yol açtığı üst ve alt solunum yollarını etkileyen hastalığa karşı sürecin başından itibaren alınan önlemlere dikkati çeken Öztürk şunları söyledi:

“Korona virüs, daha önceden bilinen bir virüsün mutasyon geçirmesi sonucunda hayvandan insana geçen bir virüsten, insandan insana geçen bir virüs halini almıştır. Tabi bu durum, dünya genelinde alarma geçilmesine neden oldu. Çin’de ortaya çıkan ve hızla başka ülkelere yayılan virüs için önlemler alınıyor. Virüs kaynaklı ölüm vakalarının büyük kısmı Çin’de olsa da dünya çapında bir tehlike söz konusu. Bugüne kadar Türkiye’de hastalığın tespit edildiğine dair bildirime rastlanmadı. Sağlık Bakanlığımız sürecin başından beri çok büyük önlemler aldı.”

Risk altındaki gruplara dair açıklamalar yapan Öztürk, “Hastalıktan korunma açısından en önemli risk gruplarına bakmak gerekirse, genç yaştan ziyade orta ve yaşlı nüfusun etkilendiğini görüyoruz. Gençler ve çocuklarda, bağışıklık sistemi güçlü olduğu için etkilenmenin daha az elde edilen verilerle açıkça görülüyor. 0-9 yaş arasında bu hastalığın hiç görülmediği de kayıtlar arasında bulunuyor. Astım, KOAH, kronik bronşit gibi solunum yolları hastalıkları olan kişiler ise daha büyük risk altında oluyor. Çünkü hastalıkları alevlendirerek hayati tehlikelere yol açabilir. Sigara kullanımı da hastalıkla çıkacak hayati riski artıracaktır. Bu tür hastalığa sahip kişilerin bu dönemde, daha dikkatli olmaları gerekiyor. Hastalığın ölüm oranları aslında çok yüksek görünmüyor ancak buna ek olarak uzmanlar, hastalığa dair daha ciddi oranların gelecekte görülebileceği yönünde açıklamalar yapıyorlar.” ifadelerini kullandı.