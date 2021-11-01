Profen, Orta Doğu'nun en büyük yayıncılık fuarı "CABSAT 2021"e katıldı

İSTANBUL (AA) - Savunma, haberleşme ve uydu teknolojileri gibi birçok alanda faaliyet gösteren Profen, Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleştirilen CABSAT 2021 Fuarı'nda yerli ve milli ürünlerinin tanıtıldığı standında ziyaretçilerle buluştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uydu, yayın, medya, prodüksiyon, eğlence ve teknolojideki en son yeniliklerin ve çözümlerin bizzat canlı olarak sunulduğu CABSAT 2021 Fuarı’nda 38 ülkeden 160'tan fazla şirket bir araya geldi.

Ar-Ge imkân ve kabiliyetlerini güçlendirmek için sürekli yeni yatırımlar yapan Profen'in yerli ve milli imkanlarla geliştirerek ürettiği ve CABSAT 2021’de sergilediği Ar-Ge ürünleri arasında şunları bulunuyor:

Profen Mobil Telemetri Yer İstasyonu: IHA, füze ve benzeri platformları ile iletişim kurup tele-kontrol verilerini gönderiyor, telemetri verilerini topluyor, analiz ediyor, saklıyor ve sunuyor. İstasyonun önceden yüklenmiş yörünge takibi de dahil olmak üzere çok çeşitli izleme seçenekleri mevcut. Ayrıca, Görev Kontrol Merkezleri ile orkestrasyon, bütünsel uzaktan yönetim ve sorunsuz entegrasyon sağlıyor.

Profen Taşınabilir Antenler (Flyaway & Manpack): Profen PTA serisi taşınabilir anten sistemleri, özellikle mobilite gerektiren VSAT uygulamaları dikkate alınarak geliştirilmiş, kolay taşınabilir, hızlı kurulabilir uydu anten sistemleridir. Reflektör karbon fiberden, gövde ve diğer aksamlar alüminyum ve diğer kompozit malzemelerden üretiliyor ve yapısı itibarıyla zorlu koşullarda bile çalışabiliyor. Her türlü taşıma aracının yanı sıra sırtta da taşınıp, araçların ulaşamadığı yerlerde de kullanılabiliyor.

Profen Nspector Gerçek Zamanlı Spektrum Analizörü: Çok küçük taşıyıcılar ve işaret sinyalleri dahil her tür uydu, kablo veya karasal kablosuz taşıyıcıyı ölçmek ve taşıyıcı izleme uygulamaları için kullanılıyor. Nspector, radyo networklerinin daha verimli şekilde tesis edilmesi, spektrum gözlem ve yönetimi, enterferans tespitleri, EMI/EMC testlerinin yapılması gibi faaliyetlerde rahat ve güvenli bir şekilde kullanılmasına olanak sağlıyor.

Profen Visionic Yönetim ve Kontrol Sistemi: Profen’in kendi bünyesinde geliştirdiği Profen Visionic, uydu teleport, telekom sistemleri, SCADA tipi uygulamalar, veri merkezi uygulamaları, IoT uygulamaları ve akıllı yönetim gerektiren tesisler için geliştirilmiş eksiksiz bir monitör, kontrol ve yönetim sistemi. Uydu yer istasyonları, veri merkezleri, sinyal işleme ve dağıtma gibi merkezlerin monitör, kontrol ve yönetimini sağlayan Profen Visionic, iş akışlarını düzenleyen, bakım süreçlerini yönetebilen ve belirlenen formatta ve kriterlerde raporlama yapabilen ileri seviye özelliklere sahip.

Açıklamaya göre ayrıca, son dönemde uydu teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak kullanılan teknolojilerin de kökten değişmesinin ve ölçeklenebilir, çevik bir yapıya sahip olmasının gerekliliğine inanan Profen, uydu haberleşme, telekomünikasyon & veri merkezi, savunma teknolojilerinin yanında, nesnelerin interneti, büyük veri, yapay zekâ ve bulut bilişim teknolojileri alanlarında da ürün ve hizmet veriyor.

