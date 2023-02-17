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  4. Profesyonel kick boksçu Dursun altın eldivenini depremzedeler için açık artırmaya çıkardı

Profesyonel kick boksçu Dursun altın eldivenini depremzedeler için açık artırmaya çıkardı

17.02.2023 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Profesyonel kick boksçu Muhammed Dursun, geçen yıl Bosna Hersek'te düzenlenen uluslararası Kick Boks Şampiyonası'nda kazandığı altın eldiveni depremzedelere destek amacıyla açık artırmaya çıkardığını açıkladı.

Profesyonel kick boksçu Dursun altın eldivenini depremzedeler için açık artırmaya çıkardı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından depremzedelere yardımlar ve bağışlar devam ediyor.

"Iron Man" lakaplı kick boksçu Muhammed Dursun da depremzedelere destek olan yardımseverler arasına katıldı.

Muhammed Dursun, yaptığı açıklamada depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Bosna Hersek'te 2022'de düzenlenen "Altın Eldiven" Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ettiğini hatırlatan Dursun, "Hayalimi gerçekleştirdim ve şampiyon oldum. Yaşanan depremden dolayı maddi ve manevi olarak desteğimi esirgemeyeceğim. Şampiyonada kazandığım altın eldiveni açık artırmayla satıp depremzede kardeşlerimize bağışlamak istiyorum." dedi.

Dursun, "asrın felaketi"nin ardından depremzedelere 50 bin lira nakdi yardımda bulunduğunu sözlerine ekledi.


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