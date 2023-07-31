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Program nasıl yazılır? Program mı proğram mı, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

28.07.2023 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazılan metinlerde yazım yanlışının yapılmaması için sözcüklerin doğru yazılış biçimlerinin öğrenilmesi gerekmektedir. Yazı bünyesinde oluşabilecek her türlü imla hatası, o cümlenin manasını da ciddi şekilde bozabilmektedir. Dilimize sahip çıkmamız ve güzel kullanmamız için yazım kurallarına harfiyen uymak son derece önemlidir. Yazılı iletişimlerde sıklıkla yazım hatasına rastlanılan sözcüklerden biri program kelimesidir. Peki, program nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Program sözcüğü hem günlük sohbetlerde hem de yazılı iletişimlerde sıklıkla karşımıza çıkan sözcüklerden biridir. Bu sözcük dilimize Fransızcadan girmiş bir kelime olarak bilinmektedir. Fransızca “programme” kelimesinden türetilerek dilimize aktarılmıştır. Çoğunlukla cümle içerisinde isim haliyle kullanılmaktadır. Ancak bu sözcüğün yazımında yaygın olarak imla yanlışı yapılmaktadır. Yazılı ifadelerdeki hatalar düzeltilmediği sürece ortaya manası belli olmayan cümlelerin çıkmaktadır.

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Program nasıl yazılır?

Fransızca kökenli bir sözcük olan program kelimesi, dilimizde çok sık kullanılan sözcükler arasında yer almaktadır. Bu sözcük yaygın kullanılmasına rağmen yazımında sıklıkla hataya düşülmektedir. Sözcüklerin doğru yazılışını öğrenmek için çoğunlukla internet ortamında online hizmet sunan sözlük siteleri ziyaret edilmektedir. Bu sitelerden biri de Türk Dil Kurumuna ait güncel Türkçe sözlük sitesidir. Bu site vasıtasıyla program yazımı konusunda doğru bilgilere erişim sağlamak mümkündür. Ayrıca sözcüklerin nasıl okunduğuna ve anlamlarının ne olduğuna dair bilgilere de ulaşım sağlanabilir. Bu bağlamda program sözcüğünün anlamları şöyledir:

  • (İsim) Belirli koşullara ve düzene göre yapılması muhtemel olan işlemlerin tümü.
  • (İsim) Ders planı.
  • (İsim) Seyahat, tören, konser ya da gösteri gibi etkinliklerin öngörülen detaylarını belirten basılı kâğıt.
  • (İsim) Toplumsal teşkilatın, siyasi partinin ya da kabinenin bildirdiği temel ilkelerin tamamı.
  • (İsim) Duyuru veya yayın.
  • (İsim) Bilgisayara herhangi bir işlemi yapmasını sağlamak için yazılan komut dizisi.
  • (İsim/Eğitim) Yapılacak bir işin kısımlarını, kısımlarının dizisi ve saatini belirten tasarı.
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Program mı proğram mı?

Program kelimesi dilimizde birçok farklı alanda kullanılan sözcüklerden biridir. İsim haliyle kullanılan bu sözcüğün yazımında çok sık yanlış yapılmaktadır. Bu kelime pek çok yerde karşımıza “proğram” yazımıyla çıkmaktadır. Kelimeyi oluşturan harflerden biri “g” harfidir. Bu harf genellikle “yumuşak ğ” kullanılarak yazılmaktadır. Ancak program TDK’ye göre her zaman “program” biçiminde yazılması gereken bir sözcüktür. Bu kelimenin ağırlıklı olarak “proğram” şeklindeki yazımı hatalı olarak kabul edilmektedir. Sözcüklerin yazımı konusunda kafa karışıklığı yaşamamak için öncelikli olarak online sözlük sitelerine bakılması önemlidir. TDK sitesi bu konuda bakılması gereken ilk sözlük olarak bilinir. Bu bağlamda program doğru yazılışı şu şekilde olmalıdır:

  • Program (doğru kullanım)
  • Proğram (yanlış kullanım)
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