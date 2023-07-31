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Piyano nasıl yazılır? Piyano mu piano mu, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

28.07.2023 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsanların kendilerini gerek konuşarak gerekse yazarak doğru bir biçimde ifade etmesi son derece önemlidir. Özellikle yazılı iletişimlerde kullanılan sözcüklerin yazımında sıklıkla hata yapılmaktadır. Kendimizi yazarak ifade ederken yazım kurallarını göz önünde bulundurmalı ve ona göre yazmamız gerekmektedir. Dilimizde yaygın olarak yazım hatası yapılan kelimelerden biri piyano sözcüğüdür. Peki, piyano nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Yazarken yapılan hatalar ve yanlış kelime yazımları ortaya anlamları kaymış cümleler çıkarmaktadır. Bu yüzden yazımında kararsız kalınan bir sözcük olduğunda yazım kılavuzlarından faydalanılması önemlidir. Dilimizde sıklıkla imla yanlışı kelimelerden biri piyano olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kelime dilimize İtalyancadan girmiştir. İtalyanca “piano” kelimesinden türetilerek dilimize aktarılmıştır. Sözcüklerin okunuş biçimleriyle yazılması yaygın olarak yazım hatasına yol açmaktadır.

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Piyano nasıl yazılır?

Dil bilgisi konu başlıklarından biri yazım kuralları konusudur. Bu konu kendi içerisinde sayıların yazılış biçimleri, eklerin yazılış biçimleri, sözcüklerin yazılış biçimleri gibi gruplara ayrılmaktadır. Her dilin kendine has birtakım önemli nitelikleri bulunur. Bu nitelikleri gerek konuşurken gerekse yazarken dikkate almak gerekir. Piyano sözcüğü hem günlük konuşmalarda hem de yazılı metinlerde karşımıza çıkan kelimelerden biridir.

Piyano yazımında sıklıkla hataya rastlanılır. Bu yüzden piyano yazımı konusunda kafa karışıklığı yaşayan kişiler sözlükleri ziyaret eder. Bu sözlüklerin başında da TDK gelir. TDK güncel Türkçe sözlüğü sayesinde hem kelimelerin yazımı hem de manalarına kolay bir şekilde ulaşılır. Bu doğrultuda piyano sözcüğünün anlamı şu şekildedir:

  • (İsim/Müzik) Telli ya da klavyeli olan, üzerinde tuşların yer aldığı büyük bir enstrüman türü.
  • (Zarf) Ağır bir şekilde, sesleri hafifleterek.
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Piyano mu piano mu?

Herhangi bir konuyu konuşarak anlatmak kadar yazarak anlatmakta önemlidir. Yazarak anlatılan konuların yazım kurallarına uygun bir şekilde ifade edilmesi en önemli anahtar kuraldır. Yazılı iletişimlerde herhangi bir sözcükte yapılan en ufak bir imla yanlışı, karşı tarafın konuyu net bir biçimde anlamamasına neden olabilir. Bu yüzden piyano gibi yazımında sıklıkla yanlışlık yapılan sözcükleri kullanmadan önce sözlüklerden yararlanılması önemlidir.

Online kelime sorgulama imkânı veren birçok sözlük sitesi mevcuttur. Bu sözlük siteleri arasında Türk Dil Kurumu sözlükleri ilk sırada gelmektedir. Piyano TDK’ye göre her zaman “piyano” şeklinde yazılmalıdır. Bu kelimenin “piano” tarzında kullanılması, imla kuralları yönünden hatalı görülmektedir. Bu bağlamda piyano doğru yazılışı karşımıza şu şekilde çıkmaktadır:

  • Piyano (doğru kullanım)
  • Piano (yanlış kullanım)
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Piyano nasıl yazılır

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