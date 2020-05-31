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Projeler yarışmasında kazananlar belli oldu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 31.05.2020 18:02 | Son Güncelleme

Eskişehir’de üniversite sanayi işbirliğinde büyük katkı sunan “Proje Fuarı ve Yarışması”nın 13’üncüsü gerçekleştirildi.Eskişehir Sanayi Odası ve Eskişehir Teknik Üniversitesi işbirliğinde yapılan fuar ve yarışma 2 gün boyunca sürdü ve online ortamda gerçekleştirildi.

Projeler yarışmasında kazananlar belli oldu

Eskişehir’de üniversite sanayi işbirliğinde büyük katkı sunan “Proje Fuarı ve Yarışması”nın 13’üncüsü gerçekleştirildi.

Eskişehir Sanayi Odası ve Eskişehir Teknik Üniversitesi işbirliğinde yapılan fuar ve yarışma 2 gün boyunca sürdü ve online ortamda gerçekleştirildi. 8 farklı alanda 400’ü aşkın öğrencinin 200’den fazla projesi sanayicilere ve akademisyenlere proje sahibi üniversite son sınıf öğrencileri tarafından sunuldu. Yapılan sunumlardan sonra bağımsız jüriler öğrenci projelerini değerlendirdi ve 8 mühendislik bölümünden ilk üçe giren projeler belirlenerek ödülleri taktim edildi.

Projeler yarışmasında kazananlar belli oldu

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