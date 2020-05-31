Projeler yarışmasında kazananlar belli oldu

Eskişehir’de üniversite sanayi işbirliğinde büyük katkı sunan “Proje Fuarı ve Yarışması”nın 13’üncüsü gerçekleştirildi.

Eskişehir Sanayi Odası ve Eskişehir Teknik Üniversitesi işbirliğinde yapılan fuar ve yarışma 2 gün boyunca sürdü ve online ortamda gerçekleştirildi. 8 farklı alanda 400’ü aşkın öğrencinin 200’den fazla projesi sanayicilere ve akademisyenlere proje sahibi üniversite son sınıf öğrencileri tarafından sunuldu. Yapılan sunumlardan sonra bağımsız jüriler öğrenci projelerini değerlendirdi ve 8 mühendislik bölümünden ilk üçe giren projeler belirlenerek ödülleri taktim edildi.



