Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başladı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimi uyarınca seçime ilişkin süreç işliyor. Takvime göre önemli tarihlerden biri de 21 Mart tarihi olarak öne çıkıyor. Buna göre 21 Mart tarihinde propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başlayacak. Seçim propagandası 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00’de, seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59’da sona erecek.

Söz konusu tarihler arasında, seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona erdiği 30 Mart tarihine kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek. Fakat seçim süresince genel yollar üzerinde, kamu hizmeti görülen bina ve tesisler ve ilçe seçim kurullarının gösterdiği meydanların dışında toplu olarak sözlü propaganda yapılması yasak olacak.

Yine propaganda yasakları çerçevesinde vatandaşların elektronik posta adreslerine gönderilecek mesajlar, taşınabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderilerek yapılan propagandalar da yasak olacak. Ancak siyasi partilerin kendi üyelerine sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderebilmesi bu yasağa dahil olmayacak.

21 Mart ile 30 Mart tarihleri arasında, yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler yapılamayacak. Bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayı etkileyecek veya vatandaşın oyunu değiştirecek biçimde yayın yapılması yasak olacak.

Bakanlar ve milletvekillerinin yurt içindeki seçim propagandası ve gezilerinde, makam otomobilleri ya da resmi hizmete tahsis edilen vasıtalar kullanılamayacak. Propaganda amaçlı gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlama törenleri yapılamayacak ve resmi ziyafet verilmesi de yasak olacak. Bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandası kapsamındaki gezilerine memur ve kamu görevlilerinin katılması da yasak olacak.

