Propolis nedir? Propolis faydaları nelerdir?

Propolis nedir diyenler için; arılar bal dışında, iğne yapraklı ağaçlar veya herdem yeşil yapraklardaki saptan propolis adı verilen bir bileşik de üretir. Çok güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip tamamen doğal bir arı ürünüdür. Ayrıca kovandaki mikropları yok etmek ve kovanın sterilazasyonu için de kullanılır. Binlerce yıl önce, eski uygarlıklar tıbbı özellikleri içinde propolis kullandı. Yunanlılar apse tedavisinde, Asurlar, enfeksiyonla savaşmak ve iyileşme sürecinde yardımcı olmak için yaralara ve tümörlere koydu.
PROPOLİSİN FAYDALARI NELERDİR?
KANSERLE MÜCADELE EDER: Anti-tümoral ve anti-kanserojen özelliğe sahiptir. İçeriğindeki polifenolik yapılar, kanser gelişiminin ardındaki neden olan DNA mutasyonlarının önüne geçilmesinde yardımcıdır.
SOĞUK ALGINLIĞI VE BOĞAZ AĞRISIYLA MÜCADELE EDER: Kış aylarına hazırlıksız yakalanmış bağışıklık fonksiyonumuza, okul çocukları ve yaşlılara propolis takviyesi verilmesi soğuk algınlığı ve bu tür hastalıkların baskılanmasına yardımcıdır.
KADINLARDA ÜREME FONKSİYONLARINI GÜÇLENDİRİR: Gebelik planlayan kadınlarla yapılan çalışmalarda propolis takviyesinin gebeliği kolaylaştırdığı ortaya koyulmuştur.
İLTİHAPLANMALARINIZA MUCİZE ETKİ: Özellikle idrar yolu enfeksiyonuna, orta kulak iltihabına, bronşite, solunum yolu iltihaplarına karşı olumlu etkisi bulunmaktadır.
Kısaca her derde deva propolisin sakinleştirici, ağrı kesici etkisi özellikle romatizmal ağrılarda baş ağrısı ve eklem ağrılarında da oldukça olumlu etkileri vardır.
PROPOLİS NASIL KULLANILIR? PROPOLİS DAMLA İŞE YARAR MI?
• Damla ürününden yetişkinler için günde 20 damla, çocuklar için günde 10 damla
• Suda çözünür olanı su, süt, meyve suyu, çay, kahve vb. içeceklerinize damlatarak tüketebilirsiniz.
• Suda çözünmeyen propolisi de bal, yoğurt, ekmek, pekmez vb. gıdalara damlatarak tüketebilirsiniz.
• Propolisli ballı karışım ürünleri de günde bir tatlı kaşığı doğrudan veya ılık süt, yoğurt gibi gıdalarla
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