Propolis nedir? Propolis faydaları nelerdir?

Propolis nedir diyenler için; arılar bal dışında, iğne yapraklı ağaçlar veya herdem yeşil yapraklardaki saptan propolis adı verilen bir bileşik de üretir. Çok güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip tamamen doğal bir arı ürünüdür. Ayrıca kovandaki mikropları yok etmek ve kovanın sterilazasyonu için de kullanılır. Binlerce yıl önce, eski uygarlıklar tıbbı özellikleri içinde propolis kullandı. Yunanlılar apse tedavisinde, Asurlar, enfeksiyonla savaşmak ve iyileşme sürecinde yardımcı olmak için yaralara ve tümörlere koydu.

PROPOLİSİN FAYDALARI NELERDİR?

KANSERLE MÜCADELE EDER: Anti-tümoral ve anti-kanserojen özelliğe sahiptir. İçeriğindeki polifenolik yapılar, kanser gelişiminin ardındaki neden olan DNA mutasyonlarının önüne geçilmesinde yardımcıdır.

SOĞUK ALGINLIĞI VE BOĞAZ AĞRISIYLA MÜCADELE EDER: Kış aylarına hazırlıksız yakalanmış bağışıklık fonksiyonumuza, okul çocukları ve yaşlılara propolis takviyesi verilmesi soğuk algınlığı ve bu tür hastalıkların baskılanmasına yardımcıdır.