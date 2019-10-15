YEMEK

Propolis nedir? Propolis faydaları nelerdir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 15.10.2019 10:47 | Son Güncelleme

Propolis kanserle mücadelen, soğuk algınlığına kadar birçok hastalığa şifa sağlamaktadır. Arıların şifa olarak ürettiği propolisin nedir, propolisin faydaları nelerdir, propolis neye faydalıdır sorularının cevaplarını Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Günal açıkladı.

Propolis nedir? Propolis faydaları nelerdir?

Propolis nedir diyenler için; arılar bal dışında, iğne yapraklı ağaçlar veya herdem yeşil yapraklardaki saptan propolis adı verilen bir bileşik de üretir. Çok güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip tamamen doğal bir arı ürünüdür. Ayrıca kovandaki mikropları yok etmek ve kovanın sterilazasyonu için de kullanılır. Binlerce yıl önce, eski uygarlıklar tıbbı özellikleri içinde propolis kullandı. Yunanlılar apse tedavisinde, Asurlar, enfeksiyonla savaşmak ve iyileşme sürecinde yardımcı olmak için yaralara ve tümörlere koydu.

PROPOLİSİN FAYDALARI NELERDİR?

iStock-1077569314 (1)

KANSERLE MÜCADELE EDER: Anti-tümoral ve anti-kanserojen özelliğe sahiptir. İçeriğindeki polifenolik yapılar, kanser gelişiminin ardındaki neden olan DNA mutasyonlarının önüne geçilmesinde yardımcıdır.

SOĞUK ALGINLIĞI VE BOĞAZ AĞRISIYLA MÜCADELE EDER: Kış aylarına hazırlıksız yakalanmış bağışıklık fonksiyonumuza, okul çocukları ve yaşlılara propolis takviyesi verilmesi soğuk algınlığı ve bu tür hastalıkların baskılanmasına yardımcıdır.

KADINLARDA ÜREME FONKSİYONLARINI GÜÇLENDİRİR: Gebelik planlayan kadınlarla yapılan çalışmalarda propolis takviyesinin gebeliği kolaylaştırdığı ortaya koyulmuştur.

İLTİHAPLANMALARINIZA MUCİZE ETKİ: Özellikle idrar yolu enfeksiyonuna, orta kulak iltihabına, bronşite, solunum yolu iltihaplarına karşı olumlu etkisi bulunmaktadır.

Kısaca her derde deva propolisin sakinleştirici, ağrı kesici etkisi özellikle romatizmal ağrılarda baş ağrısı ve eklem ağrılarında da oldukça olumlu etkileri vardır.

PROPOLİS NASIL KULLANILIR? PROPOLİS DAMLA İŞE YARAR MI?

iStock-182787658 (1)

• Damla ürününden yetişkinler için günde 20 damla, çocuklar için günde 10 damla
• Suda çözünür olanı su, süt, meyve suyu, çay, kahve vb. içeceklerinize damlatarak tüketebilirsiniz.
• Suda çözünmeyen propolisi de bal, yoğurt, ekmek, pekmez vb. gıdalara damlatarak tüketebilirsiniz.
• Propolisli ballı karışım ürünleri de günde bir tatlı kaşığı doğrudan veya ılık süt, yoğurt gibi gıdalarla

PARTNER 4 kız babası interneti salladı 4 kız babası interneti salladı
Arapların gözdesi oldu! Önce tatlı sonra acı...Arapların gözdesi oldu! Önce tatlı sonra acı...
İsminin hakkını sonuna kadar veriyor!İsminin hakkını sonuna kadar veriyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
propolis nedir propolis faydaları nelerdir propolis damla

En Çok Okunan Haberler

Yemekteyiz'de Seda Sayan kanunları! Yasakladı!

Yemekteyiz'de Seda Sayan kanunları! Yasakladı!

Çocuklarınıza yedirmeyin! Neden mi?

Çocuklarınıza yedirmeyin! Neden mi?

Çocuklarının okul masrafı olay oldu! Bomba sözler

Çocuklarının okul masrafı olay oldu! Bomba sözler

Ustası anlatıyor: İyi bir turşunun sırrı...

Ustası anlatıyor: İyi bir turşunun sırrı...

Bir numaralı kanserojen! Uzak durun

Bir numaralı kanserojen! Uzak durun

Kışın bir numaralı tarifi olacak! Hem leziz hem de...

Kışın bir numaralı tarifi olacak! Hem leziz hem de...

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acı biber reçeli Arap turistlerin gözdesi oldu! İşte acı biber reçeli tarifi

Arapların gözdesi oldu! Önce tatlı sonra acı...

Cennet hurması faydaları nelerdir?

İsminin hakkını sonuna kadar veriyor!

Bulama pekmezi nasıl yapılır? Üzümün bulamaya dönen lezzet yolculuğu

Kahvaltıda yiyorlar! Ana malzemesi bakın neymiş

Açıkta satılan yiyecekler neden zararlıdır? Açıktaki kuru yemişler kanser sebebi

Bir numaralı kanserojen! Uzak durun

Çocuklar her balığı tüketmemeli

Çocuklarınıza yedirmeyin! Neden mi?

Çıntar mantarı nedir? Çıntar mantarı faydaları nelerdir? İşte çıntar mantarı tarifi

Sofraların eti olarak biliniyor! Sadece yerliler değil yabancılar da peşinde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.