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Prosinecki: “Bahanelerin arkasına sığınan bir hoca değilim”

DENİZLİ HABERLERİ  | 23.09.2020 21:35 | Son Güncelleme

Denizlispor’un teknik direktörü Robert Prosinecki, “Ben hoca olarak da bahaneler arkasına saklanan biri değilim.

Denizlispor’un teknik direktörü Robert Prosinecki, “Ben hoca olarak da bahaneler arkasına saklanan biri değilim. Bir şeyler olduğunda her zaman sorumluluk alan birisiyimdir” dedi.
Antalyaspor deplasmanı için hazırlıklarına devam eden Yukatel Denizlispor’un teknik direktörü Robert Prosinecki, idman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trabzonspor maçına yönelik açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, Trabzonspor’a karşı oynanan oyunun diğer haftalar için umut verici olduğunu söyleyerek her hafta daha iyi olacağını belirtti. Korona virüs nedeniyle sezon hazırlıklarının istenilen şekilde gerçekleşmediğini belirten Robert Prosinecki, “Ben hoca olarak da bahaneler arkasına saklanan biri değilim. Bir şeyler olduğunda her zaman sorumluluk alan birisiyimdir. Ama sezon başını istediğimiz gibi geçiremedik. Korona virüsten dolayı bazı eksiklerimiz oldu ve maç yapamadık. Sonrasında futbolcular teker teker geldi. Almak istediğimiz futbolcuları hızlı bir şekilde bitiremedik. Şu anda herkes birbirine adaptasyon sürecinde yardımlaşarak çalışıyor. Son maçta görüntümüz daha çok mücadele eden ve çok rakibi ısırmaya çalışan bir Denizlispor sergiledik. Bu ilerleyen haftalarda da yansıyacağını ve devam edeceğini biliyoruz. Çünkü böyle bir kalitemiz var ve biz bu kaliteyi yakalamak için çok uğraştık” dedi.

“En iyi şekilde Denizlispor’u sergileye çalışacağız”
Antalyaspor deplasmanın zorlu olacağını belirten Hırvat teknik adam, “Gelecek hafta Antalyaspor’a karşı oynuyoruz. Antalyaspor geçen sene iyi bir sezon geçiren takım. Bu sene de çok iyi başlayan ve ilk iki maçta dört puan alan takım. Kolay bir maç olacağını düşünmüyorum ve çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Biz de elimizden geleni yaparak en iyi şekilde Denizlispor’u sergilemeye çalışacağımızdan eminiz” diye konuştu.

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