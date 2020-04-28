Samsunluların gözde Ramazan tatlısı olan protein deposu ’atom’, Ramazan ayının başlamasıyla tezgahlarda yerini aldı.

Ramazan ayında Samsunluların severek tükettiği tatlıların başında gelen ‘atom’ bu ay içinde her köşe başında tezgahları süslüyor. Samsun’a özgü lezzetlerden olan atom 7’den 70’e herkes tarafında seviliyor. 11 ayın sultanı Ramazan olduğu gibi atom da bu ayda sofraların sultanı. Yumurta akı, şeker ve sudan yapılan bu tatlı protein deposu olarak nitelendiriliyor. Sokaklar her Ramazan satıcıların “Bal atom” sesleri ile çınlıyor. İnsanlar iftardan sonra tatlı niyetine tüketiyor. Üreticisi ise talebe yetişemiyor.

"Talebe yetişemiyoruz"

Atomun Samsun’un geleneksel tatlısı olduğunu ifade eden 20 yıllık atom ustası 35 yaşındaki Mustafa Bahar, "Her Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinde bir tanesi atomdur. Samsun’da bu tatlıyı pek az insan yapabilir. Ustalığı çok farklıdır. Talebe yetişemiyoruz. Talep çok fazla olduğu için gece-gündüz atom döküyoruz. Çok lezzetli bir ürün. Özellikle de sadece Ramazan ayında talep görüyor" dedi.