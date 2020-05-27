Protein kaynağı manda yoğurduna coğrafi işaret

Çaycuma ilçesinin yöresel ürünü olan manda yoğurdu, Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TÜRKPATENT) yapılan başvuru sürecinin ardından 15.01.2018 tarih ve 496 sayısı ile Coğrafi İşaret tescili alındı. Manda yoğurdunun yüzde 60'ı kalsiyum, yüzde 40'nda ise protein ve çok düşük kolesterol bulunduruyor.

Manda yoğurdun da bulunan vitamin ve mineraller sayesinde kanser ve kalp hastalıklarına iyi geldiği, yaşlanmayı geciktirdiği, kemik erimesini önlediği, mide rahatsızlıklarına iyi gelirken vücudun zinde kalmasına yardım ettiği biliniyor.

HEDİYELİK OLARAK VERİLİYOR

Türkiye’de çeşitli platformlarında sık sık tanıtılan manda yoğurdu, en çok da hediye olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşındı. Vatandaşların hediyelik olarak da ziyaretlerde yanında götürdüğü manda yoğurdu için Adana gibi büyükşehirlere de götürülüyor.

Zonguldak Manda Birliği'nin kurulmasıyla birlikte çiftçilere manda dağıtılarak, manda yoğurdunun özellikleri Tarım ve Orman Bakanlığı aktarılarak tanıtılması sağlandı. BAKKA ile gastronomi çalışmalarında Türkiye'nin en meşhur aşçıları ve şeflerine manda yoğurdunun anlatılarak unutulmaya yüz tutmuş olan manda yoğurdu yeniden kamuoyu ile buluşturuldu.