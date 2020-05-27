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Protein kaynağı manda yoğurduna coğrafi işaret

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Zonguldak'ın yöresel ürünü olan manda yoğurdu, protein kaynağı olması sebebiyle adeta şifa dağıtıyor. Coğrafi işaret ile tescillenen yoğurt, kıvamıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Protein kaynağı manda yoğurduna coğrafi işaret

Çaycuma ilçesinin yöresel ürünü olan manda yoğurdu, Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TÜRKPATENT) yapılan başvuru sürecinin ardından 15.01.2018 tarih ve 496 sayısı ile Coğrafi İşaret tescili alındı. Manda yoğurdunun yüzde 60'ı kalsiyum, yüzde 40'nda ise protein ve çok düşük kolesterol bulunduruyor.

Manda yoğurdun da bulunan vitamin ve mineraller sayesinde kanser ve kalp hastalıklarına iyi geldiği, yaşlanmayı geciktirdiği, kemik erimesini önlediği, mide rahatsızlıklarına iyi gelirken vücudun zinde kalmasına yardım ettiği biliniyor.

HEDİYELİK OLARAK VERİLİYOR

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Türkiye’de çeşitli platformlarında sık sık tanıtılan manda yoğurdu, en çok da hediye olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşındı. Vatandaşların hediyelik olarak da ziyaretlerde yanında götürdüğü manda yoğurdu için Adana gibi büyükşehirlere de götürülüyor.

Zonguldak Manda Birliği'nin kurulmasıyla birlikte çiftçilere manda dağıtılarak, manda yoğurdunun özellikleri Tarım ve Orman Bakanlığı aktarılarak tanıtılması sağlandı. BAKKA ile gastronomi çalışmalarında Türkiye'nin en meşhur aşçıları ve şeflerine manda yoğurdunun anlatılarak unutulmaya yüz tutmuş olan manda yoğurdu yeniden kamuoyu ile buluşturuldu.

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Manda yoğurdunun tanıtılmasında öncülük eden Şenol Çakar, ailesi ile birlikte kurduğu markasıyla manda yoğurdunu Türkiye ile buluşturuyor. Bıçak ile kesildiğinde yoğun kıvamıyla dikkat çeken manda yoğurdunu anlatan Taha Çakar, "Manda yoğurdu Çaycuma yöresine ait bir ürün. Bizim yaptığımız manda yoğurdu sadece manda sütünden yapılıyor. Kanser hastaları sıklıkla bunu alıyor. Geçen Adana'dan bir kişi sırf yoğurt almak için geldi. Protein kaynağı bir ürün. Laktoz olmadığı için laktoz hastaları rahatlıkla yiyebiliyor. Yoğurdu tam yaparsan kıvamı da tam olur. Bazıları nişasta katıyor ve manda yoğurdu diye satıyor. Manda yoğurdu için coğrafi işaret de alındı. Bunun için çok mücadele verdik. Manda yoğurdunu 35 liradan satıyoruz. Genellikle il dışından geliyorlar. Doktorlar ve sağlık çalışanları sıklıkla alıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bile getiriliyor" dedi.

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