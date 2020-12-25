Protein kaynağı teff ne işe yarar?

Dünyaca ünlü yıldızların ilgi duyduğu ve kullandığı bir çay çeşidi olan teff tohumu çayı son dönemlerde ülkemizde de yaygın olarak tüketilir. Victoria Beckham, Gwyneth Paltrow gibi yıldızların sağlıklı beslenme ve zayıflama diyetlerinde yer alan ve adeta bir yaşam biçimi haline gelen teff çayı faydaları sayesinde ünlü ünsüz herkesin gözdesi haline gelmiştir. Teff Çayı Nedir? Taf ya da khakshir olarak da bilinen teff bitkisi, Kuzey Etiyopya’da yetişir. Yılda bir kez ekilen ve çok ufak tanelere sahip olan yumuşak ve son derece tatlı bir bitkidir. Beyaz, kırmızı ve kahverengi olmak üzere üç farklı çeşidi bulunan teff tohumu aynı zamanda dünyada en küçük tahıl tanesi olarak da bilinir. Beyaz tef çeşidinin tadı kestane ile benzerlik gösterir. Kahverengi teff bitkisi fındık tadında iken kırmızı teff bitkisi yüksek demir içerir. Üç teff çeşidinin de faydaları saymakla bitmez. Bu bitki en çok Etiyopya’nın dağlık bölgelerinde yetişir; fakat üretimi Mısır, Uganda, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da işlenir.

Teff tohumları kullanılarak üretilen teff çayı ise son dönemlerde oldukça popüler bir bitki çayı haline gelmiştir. Papatya, rezene, biberiye gibi farklı çay türleri gibi bir bitki çayı olan teff çayı metabolizmayı hızlandırır. Bu sayede vücutta bulunan fazla ödemin ve suyun atılmasına yardımcı olur. Vücuttan atılan fazla su ile birlikte kilo kaybı gözlemlenir. Genellikle kilo vermek isteyenler tarafından kullanılan teff çayı dikkatli bir şekilde kullanılması gereken ve devamlı olarak tüketilmemesi gereken bir bitki çayıdır. Uzun süre boyunca ara verilmeden teff çayı kullanımı vücutta kronik kabızlık ya da ishal oluşuma neden olur. Boşaltım sistemini bozmamak ve sağlığınızı tehlikeye atmamak için bu tip bitkisel ürünleri kullanmadan önce doktorunuza danışabilirsiniz. Teff Bitkisi Faydaları Hollywood’da bulunan ünlülerin yeni gözdesi olan teff bitkisi vejetaryenlerin protein destekçisi olan kinoanın yeni rakibidir. Teff bitkisi oldukça küçük bir bitkidir. Demir ve lif açısından oldukça zengin bir besin olan teff aynı zamanda tam bir kalsiyum ve protein deposudur. Büyük oranda protein, magnezyum, kalsiyum, fosfor, demir ve C vitamini içerir. İçeriğinde glüten bulunmadığı için teff bitkisi çölyak hastalarının rahat bir şekilde tüketebileceği bir besindir. Aminoasit kaynağı olan teff kan şekerini dengeler. Özellikle şeker hastalarının insülin seviyelerinin dengelenmesine yardımcı olur. Sindirim sistemini düzenleyerek kabızlığa iyi gelir. Kan dolaşımını düzenler ve kalp için de son derece faydalıdır. Metabolizmayı ve yağ yakımını hızlandırır, bu sayede kilo vermenize yardımcı olur. Teff çayı, süt ürünleri yerine tercih edilen bir alternatiftir. Bu nedenle süt ürünlerinden alınması gereken kalsiyum ve proteini hayvansal bir üründen değil bitkisel bazlı bir üründen almak isteyenler için uygundur. Özellikle vejetaryen ve veganlar için oldukça faydalı bir besindir. İçeriğinde bulunan amino asitler sayesinde, diğer tahıllara göre çok daha besleyicidir. Aynı zamanda diğer tahılların yetersiz olan protein içeriğine destek olur.

Teff Bitkisi Nasıl Tüketilir? Un ve tahıl halinde kullanılan teff bitkisini farklı şekillerde tüketebilirsiniz. Teff unundan ekmek yapabilirsiniz. Tahıl formdaki tefflerden yemek veya salata yapabilirsiniz. Kinoa ile yapılan tüm tariflerde kinoa yerine teff kullanabilirsiniz. Pişme şekli ve süresi olarak kinoa ile benzerlik gösteren bitkiyi kinoa ve mısır gibi pişirebilir ve tüketebilirsiniz. Hayvansal protein tüketmek istemeyen kişilerin kullanabileceği ve vücudun ihtiyacı olan proteini alabileceği bir üründür. Aynı zamanda teff unu kullanarak ekmek dışında krep gibi kahvaltılık hamur işleri yapabilirsiniz. Teff tohumlarından yapılan teff çayını da içebilirsiniz. Tıpkı papatya, rezene, ıhlamur bitkilerinden yapılan çaylar gibi demlenebilen teff çayını gün içerisinde tüketebilirsiniz. Tüm bitki çaylarında olduğu gibi kullanım sıklığına dikkat etmeniz önerilir, faydalı diye gün içinde gereğinden fazla teff çayı tüketmek farklı sağlık sorunlarına yol açabilir. Teff Tohumlu Çayın Vücuda Zararı Var mıdır? Teff tohumlu çay, içerisinde başta teff olmak üzere 20’ye yakın bitki eklenerek hazırlanan bir çay türüdür. Dünyaca ünlü yıldızların genellikle zayıflamak için tükettiği bitki çayı olan teff, fazla kullanıldığında sağlığınızı önemli ölçüde tehdit edebilir. Bu nedenle kullanmaya başlamadan önce sizin için doğru bir ürün olup olmadığını öğrenmek ve ne düzeyde kullanacağınızı belirlemek için doktorunuza danışabilirsiniz.