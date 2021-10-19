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Protez bacakla hayata tutunan Suriyeli Muhammed okula başladı

19.10.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Protez bacağı sayesinde babası ile okula yürüyerek giden Muhammed, arkadaşlarıyla oyun oynamanın mutluluğunu yaşıyor - Baba Sabri Hüseyin: - "Çocuğum yürüdü, okula başladı. Çocuğum güzel bir meslek sahibi olsun istiyorum. Büyüyünce onu en güzel yerlerde görmek istiyorum"

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gelişim geriliği nedeniyle 2 yıl önce sağ bacağı kesilen ve bir hayırseverin desteğiyle yaptırılan protez bacağa kavuşan 5 yaşındaki Muhammed Hüseyin, ana sınıfına başladı.

Sanayi Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli Sabri ve Fadile çiftinin Türkiye'de dünyaya gelen ve henüz 3 yaşındayken sağ bacağı diz kapağından itibaren kesilen Muhammed, protez ihtiyacının bir hayırsever tarafından bir hafta önce karşılanmasının ardından yürümeye başladı.

Alışma sürecini tamamlayan Muhammed'in, Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Rışvan Dündar’ın girişimiyle Adnan Menderes İlkokulu'nda ana sınıfına kaydı yapıldı.

Okula babasının elini tutup yürüyerek giden Muhammed, arkadaşlarıyla oyun oynuyor, eğlenceli vakit geçiriyor.

- "Çocuğum güzel bir meslek sahibi olsun istiyorum"

Baba Sabri Hüseyin, AA muhabirine, çocuğunun yürümeye başlamasından mutluluk duyduklarını söyledi.

Çocuğunun eğitiminden de mahrum kalmayacağını dile getiren Hüseyin, "Çocuğum yürüdü, okula başladı. Bu çocuğu sevindirdiler, çok teşekkür ediyoruz. Çocuğum güzel bir meslek sahibi olsun istiyorum. Onun isteği de önemli tabi. Büyüyünce onu en güzel yerlerde görmek istiyorum." dedi.

- "Okula kazandırdığımız için çok mutluyuz"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Rışvan Dündar da, Muhammed'in okula kazandırılmasını sağladıklarını belirterek, bu kapsamda ana sınıfına kaydını yaptırdıklarını ifade etti.

Dündar, Muhammed'in çok mutlu olduğunu, tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarını dile getirerek, sürekli takibinin yapılacağını kaydetti.

Ailesinin de çok mutlu olduğunu aktaran Dündar, "Muhammed okulu görür görmez, sınıfa girer girmez hemen etkinlik yapmaya başladı. Zaten kendisi hareketli bir çocuk. Okula kazandırdığımız için çok mutluyuz. İnşallah böyle öğrencileri tespit edip, sahip çıkacağız." diye konuştu.

Okul müdürü Sattam Aydın da Muhammed'i bütün çocuklar gibi topluma yararlı bir birey olarak yetiştirmek için çabalayacaklarını belirterek, Muhammed'in okula yürüyerek gelmesinin, okula başlamasının inanılmaz bir duygu olduğunu bildirdi.

Aydın, "Çocuğumuzu okula kazandırmak dünyalara değer." ifadesini kullandı.

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